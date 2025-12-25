遠赴東南亞開箱電詐園區！綠議員林秉宥親揭中國「掠奪世界終極方案」

即時中心／梁博超報導

跨國電信詐騙犯罪案件層出不窮，近日民進黨新北市議員林秉宥便深入一處遭緬甸克倫民族解放軍剿滅、現已人去樓空的詐騙園區，被抓到的高達九成是中國人。他直言，「詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案」，為了對抗如此的邪惡，台灣人需要友軍、一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊。

林秉宥今在臉書發文，提到台灣深受詐騙之苦，但對詐騙產業理解甚少，數十萬人在電詐園區的牢籠之中為了存活下來，能做出的事情是在台灣和平盛世存活的人們難以想像的。這次他前往一處遭緬甸克倫民族解放軍剿滅、現已人去樓空的詐騙園區，被抓到的高達九成是中國人。

林秉宥指出，這些人在遠離發達文明的地區，面對嚴苛要求與生命威脅，閱讀各種教案，製作大量筆記，《貨幣戰爭》、《心理學》，各種企管叢書散落一地。一碗50元台幣的白飯，一盤300元的炒飯，又或者是必須預訂的紅燒熊掌，都在餐廳的菜單上；唯一不同的是，整個園區沒有任何現實世界的貨幣，只有一張面額100的代用券，「給開司一瓶啤酒！」漫畫中怵目驚心的情節，只是這裡的日常。

而在Line對話彼端，那個對你噓寒問暖、高談賺錢之道的帥哥美女，林秉宥直言，這全都是苟活在地獄裡，冀望能挖空你帳戶來存活，來翻身的奴隸。

「如果你痛恨詐騙，就該知道始作俑者是誰」，林秉宥強調，這也是他這趟冒險想要確認的事實，「詐騙產業就是中國掠奪世界的終極方案。」為了對抗如此的邪惡，台灣人需要友軍，跟我們一樣追求民主與秩序的夥伴，在互信互利的基礎上，對電詐活動展開源頭打擊，這才是他心目中最高級別的打詐。

