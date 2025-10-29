遠超強颱樺加沙！颶風梅麗莎登基2025年風王 風眼內部震撼畫面曝光

5級颶風梅麗莎強度爆表，遠超上個月的強烈颱風樺加沙，對加勒比海群島帶來毀滅性打擊。（圖／取自台灣颱風論壇）

5級颶風梅麗莎風眼內部也曝光，厚實的眼牆有如電影般震撼。（圖／翻攝自The NOAA Hurricane Hunters）

位在大西洋的颶風梅麗莎（Melissa）日前登陸牙買加，造成慘重傷亡，已知至少41人死亡。橫掃牙買加、古巴等國後，目前持續朝著北大西洋前進，其風速也打破颱風（颶風）登陸時最高紀錄，日前美國國家海洋與大氣管理局（NOAA）也派遣飛機冒險進入風眼，畫面流出震撼眾人。

颶風梅麗莎在本月21日增強為熱帶風暴，但此後受到垂直風切影響，一直保持較為鬆散的結構，到了25日擺脫風切後，開始爆發性增強，僅用了短短3天，就增強為五級颶風，成為2025年風王。根據美國聯合颱風警報中心（JTWC）數據顯示，其中心氣壓低至892百帕，風速更是達到恐怖的每小時160節（296公里），強度遠遠超越上個月的強烈颱風樺加沙，甚至被拿來與2013年的史上最強颱風海燕做比較。

透過衛星雲圖可以看到，梅麗莎結構極為紮實，無論是東南西北側均呈現完美對稱，幾乎沒有死角，風眼中心更是不斷出現閃電「群魔亂舞」現象，由於梅麗莎移動速度慢，時速約為每小時5公里左右，加上當地海溫異常偏高，保持著32度左右的海溫，就連海面下50公尺仍有30度，都成為梅麗莎爆發性增強的關鍵。

NOAA派遣「颶風獵人」駕駛飛機前往颱風中心觀測，好不容易抵達後，厚實的雲層與眼牆都讓人目瞪口呆，有如動漫電影《天空之城》般壯闊，照片曝光引發熱烈討論。

梅麗莎在加勒比海群島肆虐，對牙買加、波多黎各與古巴等國家造成嚴重傷亡，目前已知至少41人死亡，許多沿海城市更是被夷平為廢墟。

