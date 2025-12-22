遠距照護上線 彰化榮服處守護偏鄉獨居長輩
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】一個按鍵、一條訊號，就是獨居長輩最安心的依靠。彰化縣榮民服務處走進偏鄉長輩家中，親自測試遠距居家照顧系統，用科技陪伴，讓關懷不再有距離。
為強化偏遠地區獨居榮民（眷）長輩居家安全，彰化縣榮民服務處主動走入社區，實地關懷並測試遠距居家照顧系統，透過智慧科技落實全天候守護，讓關懷零距離。
「這個按下去，如果有狀況，服務人員馬上就會知道喔！」彰化縣榮民服務處處長邱文俊今（22）日偕同責任區輔導員及社區服務組長，走進偏遠地區獨居榮民（眷）長輩家中，一邊關心生活起居，一邊實地測試遠距居家照顧系統的運作狀況，確保設備在關鍵時刻能即時發揮功能。
訪視過程中，服務同仁耐心向長輩說明系統使用方式，確認感測設備、緊急通報功能都正常運作，也提醒長輩遇到突發狀況時如何第一時間求助。對許多獨居長輩而言，這套系統就像多了一位「看不見的守護者」，24小時守在身邊。
邱文俊表示，榮服處平時訪視長輩時，不只是寒暄問候，更會主動檢查遠距系統是否正常，確保科技真正成為長輩的安全後盾。這樣的服務，正是實踐輔導會主任委員嚴德發所強調的「榮民在哪裡，服務到哪裡」。
「一個人住，也不等於沒有人照顧。」邱文俊指出，面對高齡化社會，智慧照護科技讓獨居長輩即使在家中，也能即時求援、安心生活，減少意外發生時的風險。
邱文俊也期盼，透過科技與人性關懷並進的服務模式，讓這份「零距離守護」持續延伸到每一個需要的角落，陪伴獨居長輩在安全無虞的環境中，安心、穩定地生活。
