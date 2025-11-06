遠距醫療進入矯正機關，彰濱秀傳打造數位健康新典範。圖／秀傳醫院提供





為響應衛福部推動遠距醫療政策，彰濱秀傳紀念醫院依據修正後《通訊診察治療辦法》，率先在台灣西部設立矯正機關通訊診療門診，成為全台西部首家啟動此服務的醫療院所，象徵醫療科技與公共衛生結合邁入新里程，展現對醫療平權與人道關懷的實踐。

目前服務對象包括彰化監獄、彰化看守所及勵志中學學生，初期開設皮膚科與精神科，針對矯正機關內需求高且需持續照護的疾病提供診療。遠距醫療可減少外出就醫所需的人力調度與安全風險，並確保收容人能即時獲得專業照護。

中央健康保險署中區業務組劉上惠副組長日前率隊至院內視察，肯定彰濱秀傳落實遠距醫療政策、完善矯正機關健康照護的努力。視察中，彰化監獄、看守所與勵志中學代表透過視訊參與，由遠距照護中心陳家慶主任簡報，皮膚科黃星瑋醫師示範診療測試，展現系統即時互動與臨床應用的可行性。

院長黃信彰表示，通訊診療不僅是科技進步，更是醫療平權的實踐。過去矯正機關外出就醫需動員多名警衛與醫護人員，增加行政與安全負擔，如今透過遠距平台，醫師可即時提供診斷與健康管理，讓收容人獲得連續性照護，同時維護醫療品質與機關安全。

黃院長強調，秀傳醫療體系長期深耕公共衛生，此次導入遠距診療以人本關懷為核心，結合數位科技創新應用。未來將與矯正機關及健保署合作，逐步擴充慢性病追蹤、心理諮商及衛教宣導等項目，打造兼具效率與人道精神的醫療新模式。

