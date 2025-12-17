遠通再續約ETC！「新約首年優惠」新辦eTag送百元儲值金

12月22日起到明年底年底前，新申辦eTag即贈送100元儲值金。 圖：取自遠通電收官網

[Newtalk新聞] 遠通電收與高公局高速公路電子收費系統(ETC)的合約將在12月21日到期，由於遠通電收擁有優先議約權，將再續約10年。遠通電收表示，因應新合約啟動，12月22日起到明年底年底前，新申辦eTag即贈送100元儲值金。

高公局說明，遠通電收和ETC的合約到12月21日為止，合約結束後，BOT資產會移轉給政府，改採ROT方式合作。由於遠通電收具有優先議約權，並和高公局完成續約，未來10年遠通電收將持續和高公局合作「民間參與高速公路電子收費系統增改修建營運移轉案」，新合約自114年12月22日起生效，到124年12月31日結束。

廣告 廣告

高公局指出，遠通電收續約後，其服務費將由每延車公里0.070143元降低為每延車公里0.062元。若以過往每年政府平均向遠通電收支付22億元的委辦服務費估算，新合約預計可為政府省下2.7億元服務費。

此外，為鼓勵用路人申辦eTag，高公局亦要求遠通電收在新合約啟動的第一年，提供用路人首次申辦eTag贈送100元儲值金優惠，等同免費申辦。用路人自22日起申eTag，並在申辦當日起的一個月內啟用銀行自動儲值功能，就會在符合資格的次月月底獲得100元儲值金，每台車號和車主證號限領取一次。

查看原文

更多Newtalk新聞報導

台水擬擴大「翡翠水庫」供水至13萬噸！涵蓋基隆、汐止地區

雨揚老師》12生肖農曆11月運勢：猴寶寶吉星加持、狗寶寶八方財祿(下)