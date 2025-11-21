遠銀不排除成立金控拚成長 上海商銀股利擬不低於去年

（中央社記者呂晏慈台北21日電）遠銀今天召開法說會談及股利政策時表示，將好好考慮是否持續配發股票股利，同時，遠銀為考慮追求外部成長，除了思考遠東集團體系內的收購、整併，也不排除成立金控。上海商銀在法說會指出，若今年盈餘不低於去年，股利有機會不低於去年每股1.8元，且不排除發放股票股利。

遠東國際商業銀行今天舉辦法說會，公布今年前3季稅後純益新台幣30.61億元，每股稅後盈餘（EPS）0.7元。

對於股利政策，遠銀表示，今年雖然有增資，但擴張並不代表因而要調整發放股利的「慣性」，例如近2年將盈餘轉增資，但仍有配發股利，至於明年是否會配發股票股利，這是很好的問題，會好好考慮。

遠銀執行副總經理林建忠表示，遠銀已成立家族辦公室，並以此為基礎慢慢拓展相關業務，預計明年將同步啟動財富管理2.0、進駐亞洲資產管理中心高雄專區相關規劃，拓展資產超過億元的高資產客戶市場。

同時，對於追求外部成長面向，林建忠說明，集團內已有證券公司、租賃公司，將思考如何做整理。根據遠銀簡報內容，除了遠東集團體系內的整併、併購（M&A） ，追求成長途徑也包括成立金控（FHC） 。

上海商業儲蓄銀行今天也舉辦法說會，由總經理郭進一主持，公布今年前3季合併淨收益較去年同期成長3.25%，手續費淨收益成長19.77%，合併稅後淨利124.14億元，稅後每股盈餘2.56元，優於去年同期的2.18元。

談及股利政策，上海商銀說明，近年股利配發率約落在50%至65%之間，配息政策會考量業務發展需求及同業配發情形，待今年盈餘確定後，會再做整體評估，若不低於去年盈餘，有機會維持去年股利1.8元，且不排除配發股票股利，亦將向董事會提出建議。

郭進一說明，今年全球經濟受地緣政治風險、關稅政策及美中貿易與科技爭端等不確定性因素影響，產業表現分歧，景氣復甦力道不均，美國的貨幣政策動向以及債務攀升亦影響金融市場的穩定。面對詭譎多變的外部挑戰，採取審慎妥適的營運策略，並洞察未來發展趨勢，穩健擴展各項業務，創造營收與獲利來源。（編輯：潘羿菁）1141121