遠銀不排除成立金控 明年進駐亞資中心啟動財管2.0

【記者許麗珍／台北報導】近來金融圈併購案頻傳，遠東銀行執行副總經理林建忠表示，集團內已有證券、租賃等公司，為追求外部成長，除思考遠東集團體系內收購、整併，也不排除研議成立金融控股公司的可能性。

遠銀21日舉行法說會，對外釋出多項攸關未來發展的重要訊息。林建忠指出，未年一年將是公司策略推進的關鍵年度，包括金控架構可行性評估、亞資中心啟動、財管2.0 上線，以及人工智慧深化等多項布局，都將同步展開；這些調整並非短期措施，而是為了將銀行推進至下一個成長階段，強化競爭力並持續提升股東價值。

營運表現現方面，截至9月底，遠銀總資產達8,792億元，較去年同期成長4%；放款規模5,109億元、存款7,155億元，股東權益則提高至682.8億元、年增12.8%。

林建忠表示，遠銀資產規模已提前達成2025年全年預算目標，顯示成長動能仍相當穩健，集團正持續推動內部整合與金融業務布局，未來若業務發展需要，不排除研議成立金融控股公司的可能性；此外明年將正式進駐高雄亞洲資產管理中心，啟動財富管理2.0相關規畫，期望透過新架構提升整體服務能量。

獲利方面，遠銀表示今年整體表現較去年收斂，主因去年美元與台幣利差擴大、外匯市場波動劇烈，為市場帶來顯著交易利益，形成較高基期；今年市場回歸正常後，獲利則反映本業水準。截至第3季累計稅後純益來到30.61億元，每股盈餘0.7元。林建忠強調遠銀維持全年EPS至少1元的承諾不變。

信用品質方面，遠銀延續一貫保守策略，主要指標持續維持同業前段，逾放比率降至0.05%，低於市場約0.15%平均值；備抵呆帳覆蓋率高達2,435%，優於同業平均的878%。遠銀表示，高覆蓋與低逾放不僅反映多年累積的風險文化，也是公司能在景氣不確定環境中保持韌性的主要原因。

資本結構方面，增資後的資本適足率同步拉升。最新數據顯示，普通股權益比率（CET1）已達12.9%，第一類資本比率13.47%，資本適足率更提升至15.76%。公司認為，這樣的資本水位不僅支撐業務擴張，也能因應未來可能研議的金控架構需求。遠銀今年數位存款呈現穩定成長，年增19%，占全行存款比重升至4.4%。

