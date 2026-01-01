遠銀信託榮獲多元信託創新四大獎

遠銀信託部資深協理羅士傑（右）代表出席接受金管會主委彭金隆（左）頒獎。

▲遠銀信託部資深協理羅士傑（右）代表出席接受金管會主委彭金隆（左）頒獎。

遠東商銀信託服務跳脫傳統產品導向思維，以客戶人生需求為出發點，建構需求導向的服務模式，在日前揭曉的2025TrustAward奪下四大獎項：最佳安養照護信託創新獎、最佳信託商品整合創新獎、最佳有價證券信託創新獎及最佳服務型態信託獎，展現其在信託業務的卓越表現，並實踐「信託不只是金融工具，而是一種長期陪伴」的核心精神。

遠東商銀指出，信託規劃的第一步從來不是先談數字，而是先理解客戶的人生樣貌，因此設立以客戶為中心的服務流程，於規劃初期透過標準化的「需求訪談表」深入了解客戶人生階段與家庭狀況，並在簽約前提供量身打造的「信託規劃書」，讓客戶能安心掌握未來。

廣告 廣告

隨著台灣社會高齡化趨勢，遠東商銀觀察到現代家庭面臨「三明治世代」的多重壓力，不僅需要照顧高齡父母，同時也要為自己做好退休規劃及幫子女建立財務基礎，為回應這樣的現況，遠東商銀持續推動「整合型信託方案」，將安養照護、退休規劃與財富傳承整合於單一信託架構中，並透過「客製化契約」設計，讓一份信託契約即可滿足跨世代、跨角色的多重需求，減輕客戶的壓力。

此外，遠東商銀也發現對中高齡客戶而言，長年持有的股票不僅是資產，更是對未來生活的安全感，因此透過有價證券信託中「本金他益、孳息自益」架構，讓客戶在信託期間可持續領取股息支應自己生活所需，本金則指定給想要保障的對象，達到兼顧當下生活品質與財富傳承的雙重目標。

展望全新年度，遠東商銀除了提供精準對應客戶需求的信託解方，也將擴大信託影響力，同時為達成遠東商銀家族辦公室3W目標藍圖—Wealth（財富管理）、Well-being（幸福生活）、Welfare（社會福祉）三大面向，預計於2026年推動慈善信託平台，藉由更完善的制度架構，讓信託不只是理財工具，更是讓客戶有機會將善念轉化為長期、可被實踐的公益行動，擴大信託在社會的正面價值與影響力。