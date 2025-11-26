遠銀總座看房市 價量皆跌、調整期長、目前不適合進場
遠東國際商業銀行總經理周添財今（26）日表示，預期國內房市會價量皆跌個幾年，這一次的調整期較長，因房價目前處於緩跌階段，不適合入場購買，建議國人等急跌個20%再出手不遲。
遠東銀行今日舉行2026月曆發表會，周添財於媒體聯訪時被問到對國內房市的看法，他說，房市大概8年一個循環，這次十幾年都沒有跌，所以這一次的調整期會比較長，「這是建設公司老闆跟我講的，會跌個幾年、價量皆跌。」
周添財說：「你看現在緩跌，一直緩跌，緩跌更糟糕，會跌更多年、會拖更久，因為緩跌你不會買，會等。一次急跌，你就會買。」
進場買房訊號：建商開急跌第一槍
周添財說，他個人建議，目前不適合進場買房，「緩跌的時候應該最不適合入場，如果急跌20%就可以了。今天如果日幣開始慢慢貶，你會今天買嗎？更何況現在買房子限制很多。」他說，等到有一天，真的有些建商撐不住了，「看誰開第一槍，開始急跌了，那時候再來買。」
周添財說，遠東銀行的房地產業務很保守，貸款成數都不高，「而且我是看人，擔保品很重要，可是人更重要，借款人的信用更重要，所以我們一直以來到目前為止，房貸幾乎都是零呆帳。」
土建融方面，「我們做的都是大建商，都是好建商。」他說，現在大家買地都比較暫緩，有些底子較厚、較有錢的建商，希望土地價格繼續跌才要買地，「一樣在等，跟你買房一樣。」
明年股利0.7～0.8元，股票、現金約各半
遠東銀行今年前10月稅後純益34.7億元、年減9.3%，累積每股稅後純益（EPS）為0.78元。遠東銀行執行副總林建忠表示，今年希望EPS賺到1元以上，「然後發個七毛、八毛，裡面希望有一半是股票，一部分現金。現金股利可能是投資人比較關注的，有需要再做一些微調。」
換言之，遠東銀行明年股利金額有機會達到0.7～0.8元，現金股利可能占約一半。假設明年股利金額0.75元、現金股利0.375元，按今日收盤價12.55元計算，現金股息殖利率約2.99%。
周添財表示，「我們通常希望，現金股息殖利率至少是新台幣1年期定儲年息的2倍到3倍中間，至少是這樣，這樣投資人才有意義，不然存定存就好了。」
周添財也談到，「我們的預算都會跟著經濟成長率來編，或是跟著我們淨值的成長率，我們大概就這樣子，有多少錢做多少事。」換言之，遠東銀明年的獲利成長目標介於2～3%。
當前要務：兩年後躋身「兆元銀行」
遠東銀今年9月底資產規模8792億元，周添財說，遠銀要成為資產兆元的銀行，先內部成長再外部成長，希望兩年後可以達到資產逾1兆元。
他說曾經問過金管會主委，「我兩個主委都問過了」，包括前任主委黃天牧與現任主委彭金隆，他們都表示，並未凍結金控牌照，「他們說沒有，你依法就來申請。」
但是金管會也認為，「我們還太小，現在如果成立金控，可能實質意義沒那麼大，就綜效沒那麼大。所以先做大，先成長再說，金控可能水到渠成，坦白講就這樣子。」
