遠銀連3年以月曆倡議低碳旅遊！火車遊寶島見證台灣百年鐵道史

時序進入年終，各銀行又陸續開始發送月曆或掛曆給客戶。遠東商銀繼自行車專用道、永續旅遊景點等主題後，今年以《搭火車遊寶島》為主題，持續倡議低碳旅遊。遠銀總經理周添財表示，「永續是通往共好新年的軌道」，新的一年希望以火車旅遊主題接軌永續，邀請客戶踏上綠色低碳旅程，繼續發現寶島的美麗角落。

《搭火車遊寶島》月曆由遠銀總經理周添財與遠東銀3位搭火車通勤的員工共同發表。月曆內容呈現鐵路旅行的豐富面向，其中有見證台灣百年鐵道史的彰化扇形車庫，有被外媒稱為史詩級火車之旅的阿里山鐵路，有由礦鄉鐵支路華麗轉身為國旅明星的平溪支線，還有秒回農業時代的林鳳營火車站、新創的遊輪式觀光列車，以及可體驗乘坐早年產業鐵路五分仔車的天送埤車站園區，並納入國家鐵道博物館等景點，多元接軌火車旅遊的豐富內涵與樂趣。

外界也不免好奇，AI數位時代，為何國銀仍每年印製實體月曆？周添財表示，掛曆主要是滿足高齡長輩及店家的使用需求，桌曆則幾乎是年輕世代少數仍使用的紙本實體用品，打開可以感受紙本的溫潤與新年新希望的祝福。為讓客戶在日常實踐綠色行動，遠銀也支持倉庫及配送中心使用綠電的低碳物流行動；或利用共享運具結合公共運輸實現綠色移動日常等。