遠銀雄霸虛擬資產金流服務 啟動跨域防詐

金管會目前核准9家提供虛擬資產服務的公司（簡稱VASP業者），其中5家選擇遠東國際商業銀行做為信託架構的金流服務銀行，以致該行對國內VASP市場的金流服務市占率高達95%以上。為保護客戶財產及推展業務，遠銀啟動橫跨銀行、警政與VASP的跨域防詐網，讓台灣的防詐體系邁入涵蓋VASP的新里程。

遠東商銀AI數位金融事業群副總戴松志表示，當民眾知道被詐騙之後，通常已經來不及了，因為10分鐘之內錢就被匯走，所以縮短資訊流的時間很重要。以往警政署跟加密貨幣業者及銀行之間並未對接，「我們都打電話說，這個有問題，把這帳戶停下來。」為了讓資訊快速流通，遠銀建立即時API系統與VASP業者介接，並且採用警政署的潛在被害人名單，一旦遠銀發現有問題，當場就把法幣帳戶給凍結，並且透過API即時通知5家合作的VASP業者同步把帳戶給控住。

廣告 廣告

內政部警政署刑事警察局副局長陳世煌8日於記者會致詞。（陳怡慈攝）

全國詐騙返還金額，遠銀占逾 1/4

「遠銀攜手警政署與VASP打造全台首創跨域防詐網」記者會8日舉行，會中公布，遠銀去年攔阻潛在詐騙金額超過 4.5億元，成功返還詐騙金額占全台4分之1。

根據警政署統計，2025年前 10月，全國警示帳戶詐騙返還金額為新台幣1.98億元；遠銀同期間透過各項即時自主管制與攔阻機制，成功返還5234萬元，占全國返還金額約 26.4%。該行警示帳戶僅占全國 1.6%，卻貢獻逾4分之1的返還金額，顯示遠銀防詐機制具備高度即戰力與實質影響力。

數據顯示，被即時標記的可疑交易中，有高達 70%的帳戶於 90天內轉為警示帳戶；遠銀透過自主控管機制，成功阻擋超過3億元的可疑與潛在詐騙交易，加上與交易所雙向聯防以及分行臨櫃攔阻，總計已攔阻的潛在詐騙金額超過4.5億元。

API 即時通報，串連銀行與 VASP

遠銀是國內首家攜手VASP業者進行阻詐的銀行，當 VASP業者偵測有疑似異常交易時，亦可透過 API即時通報遠銀，並轉知合作之 VASP業者同步管控，以達到雙向聯防、即時偵測、即時控管的防詐效益。透過此雙向聯防的即時控管機制，去年前11月，遠銀成功攔阻4000萬元。

遠東國際商業銀行總經理林建忠致詞時表示，遠銀從8年前一宗被偽造的國際匯款案學習到，銀行本身要具備自我檢測的能力，才能在每天處理帳務時發現不正常事項；其次，合作的對象，譬如遠銀的轉帳銀行，本身亦須具備警覺性；第三，帳務封鎖之後如何追回款項，警政署絕對是最重要的單位。

內政部政署刑事警察局副局長陳世煌（左起）、遠東商銀總經理林建忠、中華民國虛擬通貨商業同業公會理事長鄭光泰，8日簽署跨域防詐合作意向書。（遠銀提供）

林建忠說，遠銀希望透過API的連結，與VASP業者互相通報、互相支援，最重要是能夠保護住客戶的資產，把錢返還給客戶，遠銀目前已經做到全國4分之1的量，希望大家一起努力，打造沒有詐欺的安定社會。

打詐儀錶板將改版，加速防詐訊息流通

內政部警政署刑事警察局副局長陳世煌致詞時表示，立法院去年12月30日三讀通過「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正案，有三大重點，包括：加重處罰、加速金融攔阻、加強被害者保護。加速金融攔阻部分，修了第七條，賦予警政單位權限，能夠提供潛在被害者資料給金融機構與VASP業者，讓警政署去年推出的潛在被害人機制有了法源基礎。

陳世煌說，資金在虛實之間不斷流動，可能透過實體銀行轉帳購買虛擬貨幣，經過幾層洗錢之後又下車回到實體銀行，偵查單位追查過程非常費力，所以建構聯防體系非常重要。內政部警政署刑事警察局8日與遠東商銀、中華民國虛擬資產通貨商業同業公會簽署合作意向（MOU），為「詐欺犯罪危害防制條例」部分條文修正案三讀後首個簽署的MOU，別具意義。

陳世煌說，內政部警政署有個165打詐儀錶板，每天有非常多的案例，最近也在改版，希望透過AI用語音方式呈現，未來可把資料提供給所有跟警政署簽署MOU的業者，讓最新防詐訊息與觀念快速流通。打詐是沒有止境的工作，除了公私協力，異業結盟也很重要，希望未來在打詐上面能夠達到一定的目標。

更多風傳媒報導

