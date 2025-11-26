遠銀：房市調整期估較長 緩跌時不適合進場
（中央社記者呂晏慈台北26日電）全台房市買氣趨冷，遠東商銀總經理周添財今天表示，依照過去經驗，房市約8年為一個循環，但過去10幾年沒有跌，因此這次調整期會比較長，提醒投資人「緩跌」時不適合進場，除非開始「急跌」了，到時候再來買。
遠東商銀布局綠色授信與ESG（環境保護、社會責任、企業治理），今天宣布發行2026年月曆，將低碳旅遊元素融入其中，以「搭火車遊寶島」為主題，周添財表示，他盼藉此接軌永續，請客戶踏上綠色低碳旅程，繼續發現台灣的美麗角落。
媒體關注房市議題，周添財分析，有建設公司老闆預測價量「會跌幾年」，依照過去經驗，房市約8年為一個循環，但過去10幾年來都沒有跌，因此這次調整期會比較長；他個人建議現在緩跌時最不適合進場，除非等到有些建商撐不住了，開始急跌了，到時候再來買。
對於房貸業務，周添財補充，遠銀真的很保守，不僅成數不高，且是以借款人的信用為重，而不是看擔保品，到目前為止房貸業務幾乎都是零呆帳。
遠銀近年積極推動虛擬資產業務，周添財表示，虛擬資產是未來財富管理配置的項目之一，建議投資人可將虛擬資產及黃金納入資產組合的一部分，而若未來法規通過，銀行可承作虛擬幣貸款業務，「我們會做」。
此外，遠銀先前曾於法說會提到，明年除配發現金股利，也會考慮股票股利。周添財今天說，希望現金股利殖利率至少是1年期定存的2至3倍，這樣對投資人才有意義。
對於是否有意成立金控，周添財表示，金管會並沒有把金控的門擋住，可依法申請，不過，現在遠銀規模還太小，成立金控實質意義不大，因此首要目標是在2年內先達到兆元資產，透過盈餘轉增資、現金增資，以及異業結盟、併購等途徑壯大自身，待有朝一日「水到渠成」。
但他也認為，不一定要成立金控，如同許多國外銀行以銀行為主體、不是金控，同樣做得很好，因此，遠銀會待有實質效益時才成立金控。至於併購則比較保守，必須互補、體質健全、雙方理念一致才有意義，因此若條件及文化不相配，大概就不會考慮。（編輯：楊凱翔）1141126
