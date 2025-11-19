遠銀 Bankee：金融機構將成為臺灣虛擬資產重要信任支柱

2025年虛擬資產市場除了起伏波動，一連串安全事件更是引起關注！從國外交易所 Bybit 遭駭、到國內交易所冷錢包被盜，都凸顯出虛擬資產安全與信任的強化刻不容緩。遠東商銀 Bankee 社群銀行在《2025 年虛擬資產調查報告》中揭示，持有者對信任與安全的態度，正直接影響其平台選擇。

調查顯示，雖然有 70.7% 受訪者表示沒有遇過虛擬資產相關詐騙，但依然有14.1% 曾遇詐騙並造成財損，另外15.2% 遇過詐騙但沒有造成財損，是需要正視的警訊。整體而言，交易安全仍是投資人最關注的議題，是促進虛擬資產成長的關鍵動能。

廣告 廣告

至於對市場未來的態度，調查發現，對未來一年的市場信心指數平均高達 7.1（滿分 10 ），多數看好比特幣與主流幣長期表現，更有少數「信仰型玩家」認為比特幣未來可望上看百萬美元。不過，在新臺幣穩定幣議題上，市場氣氛仍顯觀望，投資人期待更多實際應用與信任機制落地。

調查顯示，臺灣投資人對未來一年虛擬資產市場信心指數平均達 7.1 （滿分 10 ），顯示在經歷多波幣價起伏與監理制度轉折後，市場已逐漸擺脫短線投機心態，轉而以更長期、穩健的策略看待虛擬資產，對未來抱持正向積極態度。

比特幣價格預期樂觀 「信仰型玩家」預測突破百萬美元

在比特幣價格預測方面，44.4% 受訪者預期 2026 年高點將落在 10 萬至 20 萬美元之間，另有 17.5% 認為將上探 20 萬至 30 萬美元， 更有 1.4% 預測比特幣價格將突破百萬美元，這反映投資人對比特幣長期價值的高度信心與樂觀預期。

展望未來三個月的市場策略，持有者有34.6% 計畫積極加碼主流幣，如比特幣、以太幣，顯示對主流幣價值的信心不減；24.4% 打算增加穩定幣配置以降低波動風險，23.7% 則選擇逢高獲利了結，凸顯持有者一方面持續尋求報酬，一方面也在乎風險控管。

至於「新臺幣穩定幣是否有機會成為主流」的議題， 55.7%的持有者認為短期內難成主流，顯示市場對發行新臺幣穩定幣仍保持觀望態度。然而，當問及新臺幣穩定幣未來有哪些機會，受訪者展現出明確共識，「跨境支付與國際匯款便利」以 61.8% 高居首位，其次為「促進臺灣數位金融國際化」（50.5%）與「與金融機構合作以提升信任度」（47%）。

遠東商銀 Bankee 社群銀行指出，這反映投資人對新臺幣穩定幣的期待，不在於價格投機，而在於能否結合監理與信任機制，並發揮實質支付價值，若能以金融信任為基礎、搭配跨境應用落地，新臺幣穩定幣仍有機會成為臺灣數位金融邁向國際化的重要契機。