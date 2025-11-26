遠銀2026月曆搭火車遊寶島 倡議低碳旅遊

遠銀總經理周添財(左二)與搭火車通勤員工共同發表2026年《搭火車遊寶島》月曆。

遠東商銀今（26）日發表2026年月曆─《搭火車遊寶島》，這是該行繼自行車專用道、永續旅遊景點等主題之後，以月曆倡議低碳旅遊的第三部曲，倡議環保外更吸睛。

總經理周添財開心表示「永續是通往共好新年的軌道」，新的一年希望以火車旅遊主題接軌永續，邀請客戶踏上綠色低碳旅程，繼續發現寶島的美麗角落。



《搭火車遊寶島》月曆由周添財與遠東銀三位搭火車通勤的員工共同發表，分別個人金融李美蓁、法人金融沈蕙萱及資訊科技總處潘彥良。月曆內容則呈現鐵路旅行的豐富面向，其中有見證臺灣百年鐵道史的彰化扇形車庫，有被外媒稱為史詩級火車之旅的阿里山鐵路，有由礦鄉鐵支路華麗轉身為國旅明星的平溪支線，還有秒回農業時代的林鳳營火車站、新創的遊輪式觀光列車，以及可體驗乘坐早年產業鐵路五分仔車的天送埤車站園區，並納入國家鐵道博物館等景點，多元接軌火車旅遊的豐富內涵與樂趣。



值此AI數位時代，遠東商銀仍每年印製實體月曆，周添財說這也是ESG，掛曆主要是滿足高齡長輩及店家的使用需求，桌曆則幾乎是年輕世代少數仍使用的紙本實體用品，打開可以感受紙本的溫潤與新年新希望的祝福。遠東商銀另利用月曆每月版面企劃「綠色交通日常」專欄，條列12項可以輕易於日常實踐的綠色行動，例如支持倉庫及配送中心使用綠電的低碳物流行動；或利用共享運具結合公共運輸實現綠色移動日常等，周添財表示，遠東商銀期攜手客戶、員工共同實踐永續生活，樂享共好臺灣。