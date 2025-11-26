遠銀2026火車月曆登場 總座曝曾有6年，天天花4小時做這事

遠東國際商業銀行今（26）日發行2026年月曆「搭火車遊寶島」，倡議低碳旅遊。遠東銀行總經理周添財致詞時表示，搭火車對很多人是愉快的旅行體驗，對他而言則是初中與高中6年歲月，每天4小時通勤的成長與學習過程。火車帶著他上大學，他可以說很多火車的故事，包括：逃票、跳車、追火車，以及坐在火車頭看隧道、吹煤煙...等等的生命歷程。

1950年生、75歲的周添財，生長於新北市平溪區的礦工家庭，家裡有七個小孩，他排行第三。原本跟平溪區多數孩子一樣，因為城鄉差距輸在起跑點，但小學五年級時碰到好老師，提醒「你們的程度比台北市小學一年級都還不夠」。

遇到好老師，平溪孩子有機會揮別窮苦

剛從師專畢業、充滿熱情的男老師，在孩子們五年級時，花了一個年級的時間，把小學一年級到六年級的課程全部教完，孩子們升上小六後，則是自己出錢買考卷，天天考試。勤奮不懈追趕下，最後選了15位孩子去考初中，全部考上前三志願，包含周添財在內，更是有13人考上第一志願臺灣省立基隆中學。

省立基中當時有初中部與高中部，周添財每天清晨五點多起床，搭乘17時45分的平溪支線第一班車，平溪支線為運送煤炭的貨運列車，特地加掛一個車廂載送學子們到外地念書。如果沒搭上第一班車，就得沿著鐵軌跑1公里多，趁火車在下一站停靠、繼續拉煤炭車的空檔時間，趕緊跳上火車。要是到了三貂嶺站，變成得改搭載人的宜蘭線，因為客運列車的速度較快，屆時就算怎麼用力地跑，都會追不上火車。

為了讀書，火車上只能站立不敢坐下

清晨五點多出門，八點到學校，一趟求學路要兩個小時，晚上回家後，往往已經七點多了，在那個只有煤油燈、還沒有電燈的年代，到家後天色已暗，家人差不多準備要睡了，周添財根本沒有時間看書，因此，他的閱讀時間，很大一部分是在火車上渡過。將近兩個小時的搭乘時間，他只能站立不敢坐下，因為必須捕捉車上的燈光，才能看清楚書本內容。

周添財除了把握搭火車的時間念書，就連走路也緊抓昏黃的路燈勤背英文。當時的台灣家庭尚無電燈，但是已有路燈，他先在第一個路燈底下，讓燈光照著英文課本念上一段，接著反覆背誦英文句子，「背」到下個路燈，再繼續讓路燈照出下一段句子，再一次「背」到下一個路燈。

皇天不負苦心人，大學聯考時，英文成績在他所有科目中最高，考了80幾分。進入政大銀行系（金融系前身）後，透過聆聽ICRT（美軍廣播網台灣分台）不斷加強英文能力，當兵退伍後就進入薪水較高的外商銀行工作。

精選 12 火車景點，通往永續好軌道

​遠東銀行今日發行2026年月曆「搭火車遊寶島」，為該行繼自行車專用道、永續旅遊景點等主題之後，以月曆倡議低碳旅遊的第三部曲。周添財表示，永續是通往共好新年的軌道，新的一年希望以火車旅遊主題接軌永續，邀請客戶踏上綠色低碳旅程，繼續發現寶島的美麗角落。​



「搭火車遊寶島」月曆由周添財與遠東銀三位搭火車通勤的員工共同發表，包括：個人金融事業群台北城中分行尊榮客戶關係經理李美蓁、法人金融事業群企金五部副理沈蕙萱、資訊科技總處營運管理處資深專員潘彥良。周添致詞與媒體聯訪時，講述他與火車的不解之緣，替今年的月曆發表會增添不少勵志與溫馨色彩。

遠銀的2026年月曆2026遠銀的2026年月曆呈現鐵路旅行的豐富面向，有見證台灣百年鐵道史的彰化扇形車庫、被外媒稱為史詩級火車之旅的阿里山鐵路、由礦鄉鐵支路華麗轉身為國旅明星的平溪支線，還有秒回農業時代的林鳳營火車站、新創的遊輪式觀光列車，以及可體驗乘坐早年產業鐵路五分仔車的天送埤車站園區，並納入國家鐵道博物館等景點，多元接軌火車旅遊的豐富內涵與樂趣。

