遠銀Bankee攜手警政署與 VASP 啟動跨域防詐網

左起：刑事警察局副局長陳世煌、遠東商銀代總經理林建忠、虛擬通貨商業同業公會理事長鄭光泰合影。

▲左起：刑事警察局副局長陳世煌、遠東商銀代總經理林建忠、虛擬通貨商業同業公會理事長鄭光泰合影。

面對詐騙手法快速演化、金流跨域流動的新型態犯罪風險，負責臺灣虛擬資產出入金流的遠東商銀今（8）日宣布，攜手內政部警政署刑事警察局，並聯合全臺各大虛擬資產交易所，共同打造全臺唯一橫跨銀行、警政與VASP的「跨域防詐網」，提升臺灣防詐體系邁入跨域即時協作的新階段。

根據警政署統計，2025 年 1 至 10 月全國警示帳戶詐騙返還金額為 新臺幣1.98 億元；遠東商銀截至 2025 年 10 月，透過各項即時自主管制與攔阻機制，已成功返還逾新臺幣5千萬元，占全國返還金額約 26.4%。在警示帳戶占比僅占全國 1.6% 的情況下，卻貢獻超過四分之一的返還金額，顯示遠東商銀防詐機制具備高度即戰力與實質影響力。

廣告 廣告

有別於傳統防詐多仰賴事後通報與凍結機制，遠東商銀主動導入 AI 技術，建構「事前預警、事中防阻、事後追蹤」的多層風險控管架構，透過即時分析交易行為、金額與時間軌跡，並結合外部風險資料庫與跨機構資料整合，進行多維度智能偵測與預警。

數據顯示，被即時標記的可疑交易中，有高達 70% 的帳戶於 90 天內轉為警示帳戶；截至目前，透過自主控管機制，已成功阻擋超過新臺幣 3 億元的可疑與潛在詐騙交易，加上與交易所雙向聯防以及分行臨櫃攔阻，總計已成功攔阻的潛在詐騙金額超過新臺幣 4.5 億元。

遠東商銀表示，遠東商銀身為全臺最大虛擬資產金流服務銀行，在 VASP 生態中必須扮演關鍵防線。我們將防詐視為核心金融責任，透過多層風險控管架構，結合 AI 輔助分析，並積極與 VASP 與警政署進行跨域協作，不僅在事前即能提前預警、降低民眾誤入詐騙風險，也能在事中即時攔阻異常金流，並於事後協助追蹤與返還款項，讓詐騙金流在進入金融體系時就被有效攔下，為客戶打造安全且便利的虛擬資產交易環境。

當接獲 165 通報或偵測有疑似異常交易時，遠東商銀與交易所聯合控管，避免資金流竄。當 VASP 業者偵測有疑似異常交易時，亦透過 API 即時通報同步管控，並轉知合作之 VASP 業者同步管控，以達到雙向聯防、即時偵測、即時控管的防詐效益。透過此雙向聯防的即時控管機制，截至2025年11月底，遠東商銀成功攔阻金額已達新臺幣4千萬元。

根據警政署資料，警方分析兩年來的 9 萬名潛在被害人資料，發現有 2 成 5 被害人知道遭詐但不報案；另有 2 成 2 不認為自己受騙，並拒絕警方協助，甚至仍透過匯款、面交或轉帳等方式持續交付存款給詐騙集團。

刑事警察局副局長陳世煌表示，114 年間遠東商銀率先與刑事局 介接「潛在被害人」相關資料，並結合既有臨櫃關懷與攔阻機制， 成功攔阻詐騙金額近新臺幣 1.1 億元，並在配合政府打詐政策下，協 助返還被害款項 5,234 萬元，顯示相關防詐措施已具體發揮實質成 效。刑事警察局亦肯定銀行第一線同仁在臨櫃關懷、交易判斷與即 時攔阻工作上的專業與付出，認為正是金融機構站在防詐最前端， 才能為整體防制體系爭取關鍵時間。

中華民國虛擬通貨商業同業公會理事長鄭光泰表示，虛擬資產產業的健全發展，仰賴銀行、政府與交易所三方共同合作。透過制度化的聯防機制，才能建立更安全、透明、可信賴的交易環境，這不只是防詐，更是產業永續的關鍵。

遠東商銀攜手臺灣多家虛擬資產交易所，共同串起跨域防詐網，包括 MaiCoin 集團執行長劉世偉、BitoPro 幣託集團商務副總陳奕伶、XREX 資深副總洪民豐、ZoneWallet 執行長王仕杰、鴻朱數位董事長郭常洵皆共同與會，希望集結產業多方專業，並與警政單位攜手合作，三方共同打造跨域防詐網，讓防詐不再只是口號，而是真正幫助客戶把錢留住，展現臺灣 VASP 產業對防詐聯防的高度共識與行動力。