遠雄人壽曾妍菁等愛心善舉 捐新北特搜隊災情勘查車





近年來重大災害頻傳，遠雄人壽貿盛營業處曾妍菁女士號召同事及客戶，昨（28）日舉辦聯合捐贈儀式，捐贈新北特搜秀峰分隊災情勘查車1輛，此次聯合捐贈計有7位善心人士(遠雄人壽曾妍菁、曾妍蓉、賴唐分、闞迺雯、益程環資股份有限公司董事長賴宏勝、祥益木業有限公司董事長蔡麗紅、駿邑工程股份有限公司董事長沈麗敏等)，期盼充實消防救災能量。

曾妍菁女士同時擔任消防局特搜大隊顧問，長期關心支持消防局，無論是車輛或各式救災裝備，總是當仁不讓。今年花蓮馬太鞍溪堰塞湖事件發生後，聽聞秀峰分隊急需1輛四輪驅動災勘車，讓特搜人員可跨越山路落石、泥黃混濁的溪水，平安抵達災區的運輸工具，曾女士立即奔走號召支持，為消防救災工作上增添一份力量，消防局回贈感謝狀。

消防局長陳崇岳表示，秀峰特搜分隊除擔任消防局特搜先遣小組外，也是水域救援專隊，執行多起水域救援勤務，非常感謝此次7位捐贈者的愛心，以永續為出發點，慈悲精神讓人深深感動，除感謝捐贈者的大力相助與支持，消防局秉持讓愛心永續流傳的精神，將不斷精進自身的救援能力，服務更多有需要幫助的市民，維護市民安全。

