遠雄工地廢料化為再生光盒 打造高雄冬季限定永續風景

遠雄建設十二月十九至廿一日一連三天在高雄楠梓「遠雄一靚」接待中心旁舉辦「好室智造所」永續巡迴策展，並同步推出【LIVING BETTER遠雄靚生活‧聖誕好派對】，透過再生創作體驗與文青風格美食市集，打造永續理念；其中最受矚目的「好室智造所×工地再生策展」，將建築工地中原本被視為廢棄物的材料，回收後製作再生光盒，將永續理念轉化為可被帶回日常、陪伴生活的溫度物件，現場也吸引許多民眾前往體驗，讓民眾感受充滿永續行動力不一樣的耶誕節。(見圖)

遠雄建設今(廿一)日說明，近年推動品牌轉型，以「永續共享」為核心價值、以「美好共生」為品牌主張，自二○一八年起展開「未來居住實驗」，從人的需求出發，串連建築、環境與社群價值，逐步描繪更友善土地與生命的居住藍圖。在此基礎上，遠雄陸續推出兩大永續子品牌-「工地再生計畫」以循環建材與技術減少建築對環境的負擔；「好室智造所」則化為「實驗×體驗」的對外平台，讓永續理念被看見、被參與，並推廣至消費者、媒體、社區與產業鏈。

遠雄建設深耕高雄逾三十年，持續以貼近城市與生活的角度，實踐「永續×共享」的居住願景，遠雄建設強調，希望透過「遠雄靚生活‧聖誕好派對」與「好室智造所」策展行動，讓永續不僅停留在建築或口號，而是真正走進城市日常，陪伴民眾在生活中看見居住、環境與未來可以更美好的可能。

活動期間限定的「耶誕好事集」，以耶誕節慶佈置結合文青風格美食，包括有大居日子雞蛋糕、漢方草本美食及養生食補等攤位；現場同步展出「工地再生×永續行動策展」，以創意策展語彙呈現遠雄建設如何實踐「讓廢棄的減法，成為守護地球的加法」，透過循環設計與再利用思維，重新定義工地與城市的關係，讓施工產生的廢棄物，成為傳遞永續價值的公共介面。