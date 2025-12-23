遠雄志工「連續11年」耶誕送暖 1800份禮物送往偏鄉

【警政時報 薛秀蓮／新竹報導】隨著耶誕節日氣氛逐漸升溫，遠雄文教公益基金會（下稱基金會）第11年啟動「耶誕公益送禮計畫」，以實際行動持續關懷偏鄉教育。今年基金會針對曾參與公益修繕的偏鄉學校與社福機構學童，準備1800份耶誕禮物與手寫祝福卡片，不僅傳遞節慶溫度，更以實質支持陪伴孩子們的學習與生活需求。今年禮物以「照顧自己」為主題，挑選了午睡枕、雨傘及運動毛巾，跟著建築教育繪本一齊放入基金會特製後背包，為了讓禮物在耶誕節前送達，基金會除了號召44名企業志工進行包裝禮物，更邀請遠雄航空自由貿易港區與遠雄海洋公園的夥伴加入行列，將滿滿的愛，送達花東甚至澎湖離島的孩子們手上。

遠雄基金會舉辦三場耶誕包禮物活動，共有44名企業志工響應參與。（圖／遠雄文教公益基金會提供)

志工們在上班日暫時放下手中的公務，戴上耶誕節頭飾化身忙碌的耶誕小精靈，以流水線形式協力分工，將禮物逐一放入為孩子們準備的後背包中。另一頭負責寫卡片的志工們，原本在電腦上打字、處理公務的雙手，拿起筆一字一句寫下對學童的祝福與鼓勵，卡片內容或許簡單，卻飽含對孩子們的祝福。為了讓學童們感受到被重視的真實感，志工們更化身「耶誕老人」組成送禮隊伍，前往新北市金山區三和國小及萬里區大鵬國小。當學童們打開禮物、看到親筆卡片時，臉上綻放的驚喜與開心笑容，在飄著雨的冬日，溫暖了每位志工的內心。

遠雄志工們以流水線作業方式，分工包裝耶誕禮物。（圖／遠雄文教公益基金會提供)

為了傳遞耶誕節核心的分享與感恩，基金會11年來延續這份最單純的期待感，希望學童們收到來自遠方的關心後，能轉換為持續向前的動力。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「每張卡片、每份裝入禮物的後背包，都成為傳遞關懷的載體。今年我們挑選的禮物品項，除了有讓學童午休時能好好休息的午睡枕，還有代表伴著他們遮陽避雨的折疊傘等物品，我們希望這些日常用品能傳達給孩子『照顧好自己是最重要的』。這活動不只是送禮，更是在持續經營『關心他人』的生活習慣，我們期望透過這類貼近日常的行動，讓收到禮物的學童們，在未來也能把這份對他人的關懷傳遞下去。」

志工們親自前往學校，將親手包裝的禮物贈送給學童們。（圖／遠雄文教公益基金會提供)

