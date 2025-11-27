遠雄悅來大飯店聯手名廚 年末迎來國際美食

▲遠雄悅來大飯店聯手名廚Loïc Le Bail 推出「法式星光・舌尖旅行」。（圖／遠雄悅來大飯店）

[NOWnews今日新聞] 花蓮遠雄悅來大飯店，即將在年末舉辦「法式星光・舌尖旅行」，邀請法國米其林主廚Loïc Le Bail客座，橫跨9500公里，帶著優雅的海洋浪漫，與遠雄悅來大飯店國宴主廚蔡坤城，聯手打造巴黎左岸到花東海岸的味蕾探險，共同創作獨一無二的菜單，融合傳統、創新與藝術之美，為東部饕客帶來一場傳奇美食體驗。

法國星級主廚走讀花蓮在地風土 打造三場席次限量的品酩餐酒會

Loïc Le Bail主廚自2007年至今持續榮獲米其林一星肯定，屢獲著名美食指南Gault & Millau高度評價，此次親自走讀花蓮在地小農與傳統市場，探索在地食材融入菜色。遠雄悅來大飯店與Loïc Le Bail主廚展開頂級的廚藝激盪，精心打造三場品酩餐酒會，攜手大摩單一麥芽蘇格蘭威士忌與義大利布里加達拉X眺望酒莊，由大摩品牌大使、酒莊品酒師，為賓客深入探索專屬酒款與精緻料理結合之美，每場次限量16席。

首場餐酒會座無虛席 法國星級主廚現場演繹拿手料理

遠雄悅來大飯店於11月25日舉行第一場品酩餐酒會，由Loïc Le Bail主廚親自掌舵，演繹台法廚藝精髓之作，現場展演經典拿手料理「蒜香微潮．龍蝦頌歌」。以奶油香煎的龍蝦鮮甜彈牙，搭配風乾牛番茄、酥脆避風塘蒜酥，佐法式油封蔬果醬，層次細緻、香氣濃郁。Loïc Le Bail主廚也與賓客分享廚藝創作理念。第二、三場品酩餐酒會將於12月11日、13日登場，由遠雄悅來大飯店國宴主廚蔡坤城親自掌舵，創造東西方廚藝與文化的奢華盛宴。

▲遠雄悅來大飯店於11月25日舉行第一場品酩餐酒會，由Loïc Le Bail主廚親自掌舵，演繹台法廚藝精髓之作，現場展演經典拿手料理「蒜香微潮．龍蝦頌歌」（圖／遠雄悅來大飯店）

法式技藝與在地食材巧妙融合 傳奇美味不容錯過

推薦必嚐頂級台法風味包括：主廚招牌菜「洛神紅韻．鴨肝之詩」，鴨肝與奶油、清酒融合，口感綿密入口即化，佐酸香的洛神洋蔥醬，帶出料理的層次與清新。以法式烹飪技法演繹的經典台菜「老薑幽韻．麻油熟成雞」，低溫風乾熟成的雞腿鮮嫩多汁，搭配清脆的奶油白菜，入口爆汁的老薑米酒晶球，佐濃郁溫潤的麻油雞醬，吃出驚喜口感。創作靈感來自花蓮大理石的「香檬晨曦．花蓮大理石」，清爽的香檸現榨原汁，搭配淡雅的芝麻葉蓮花茶冰沙，與融合白巧克力、法國香檸汁的酸甜內餡，口感輕盈。

▲ 遠雄悅來大飯店「法式星光・舌尖旅行」，以花蓮大理石為靈感，推出「香檬晨曦．花蓮大理石」。（圖／ 遠雄悅來大飯店）

