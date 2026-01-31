遠雄悅來大飯店 推出冬季「聚享時光」專案

▲遠雄悅來大飯店推出「聚享時光」冬季住房專案，以「聚」為主軸，從餐飲、娛樂、住房全方位滿足旅客需求。（圖／遠雄悅來大飯店）

[NOWnews今日新聞] 冬季是感受溫暖與享受團聚的美好季節，坐擁絕美山海景觀的遠雄悅來大飯店推出「聚享時光」冬季住房專案，以「聚」為主軸，從餐飲、娛樂、住房全方位滿足旅客需求，以精緻美食饗宴與精彩娛樂活動，打造冬日最極致的暖心歡聚旅程，邀請旅客與家人朋友一起在山海懷抱中，享受愜意、舒適的冬日之旅。

山海尋味美食盛宴 打造共享美味的團聚餐桌

悅來冬季餐飲以「分享」為核心精神，透過各具特色的料理主題，為賓客打造溫馨而豐盛的團聚饗宴。英倫西餐廳以「歡樂暖聚」為主題，獻上爐烤牛肉、蜜汁帶骨火腿、煙圈腸等充滿儀式感的英式經典料理，以及源自18世紀英國的約克夏布丁，並搭配象徵溫暖團聚的英式牧羊人派與英國王室國宴料理的加冕雞沙拉，營造溫馨共享的英倫餐敘氛圍。

唐苑中餐廳則以「山海尋味」為主軸，嚴選在地山海食材，透過細膩工法呈現豐盛而精緻的經典饗宴。特別推出迎賓小滿漢料理，集結星蔥油雞、馬告香腸、百香魚膠、蜜汁溪雙寶等多道開胃佳餚，為味蕾揭開序幕。此外，多道主廚推薦佳餚更為饗宴增添層次，包括以鮮嫩貴妃魚搭配冬筍與雪菜慢火燒製、口感細膩的「雪菜冬筍燒貴妃魚」；以蜜香紅茶、醬油慢燉豚肉，搭配桂竹筍，茶香回甘、肉質軟嫩的「蜜香紅茶燒豚肉」；以鮮甜彈牙的海洋深層蝦細切快炒，搭配清脆生菜，層次分明的「生菜海洋深層蝦鬆」，道道皆將土地風味化為餐桌上的深刻記憶，成就最動人的團聚時光。

走進山海之間 以生態體驗共享歡聚時光

遠雄悅來大飯店以貼近土地的方式，規劃結合自然生態、永續理念與手作體驗的特色娛樂活動，走進山海之間，感受純粹而溫暖的歡聚時光。旅客可參與「有機玩咖」主題遊程，從咖啡豆烘焙到製作專屬耳掛咖啡包，深度體驗一顆咖啡豆到一杯香醇咖啡的產地旅遊，將山海風味化為專屬記憶帶回家；亦可前往摩里沙卡野溪溫泉，在山林秘境中與親友共享暖身暖心的自然時光。

夜晚在飯店進行「青蛙導覽」生態探索，在星光下聆聽多達12種蛙類交織而成的夜間交響樂，認識夜間生態之美，體驗一場寓教於樂的生態探險。

「聚享時光」住房專案 讓相聚成為雋永回憶

連續兩年獲得《World Travel Awards世界旅遊大獎》台灣領先家庭度假村的遠雄悅來大飯店，多樣化休閒設施服務，滿足各年齡層需求，是家庭旅遊最佳選擇。冬季「聚享時光」住房專案，推出兩天一夜至四天三夜多元住房方案，每房皆加贈青蛙生態導覽、海洋公園門票。遠雄悅來大飯店精心安排行程，讓旅客盡享花蓮山海魅力，留下雋永的旅行回憶。

