遠雄悅來溪畔採果樂 悅樂住宿玩樂園全包

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春光明媚的季節正是出遊好時機，飯店相繼推出春遊優惠。遠雄悅來帶房客親手採摘當令蔬果，還能請飯店大廚立刻烹煮；悅樂旅店聯手遠雄海洋公園喊出「白天玩樂園、夜晚住主題房」的一站式玩法；宜蘭綠舞國際觀光飯店線上旅展最低下殺3.6折；北投晶泉丰旅強打2.4折起的住宿、餐飲及泡湯商品。

遠雄悅來打造「春遊趣」住房專案，包含「有機小農體驗」，由觀光金獎認證的專業團隊帶旅客造訪溪畔有機農場，親手採摘當令蔬果，亦可將蔬菜帶回「秋草鍋物料理」烹煮，品嚐最新鮮的花蓮在地滋味。另有教練帶領的立槳、溯溪、獨木舟遊程，讓旅客從不同角度探索花蓮之美。

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遠雄遊憩休閒事業旗下新品牌「悅樂旅店」花蓮中福店，以海洋公園人氣明星「花園鰻」為靈感，打造限定「花園鰻主題歡樂4人房」，將人氣海洋明星元素延伸至住宿體驗，開拓「白天玩樂園、夜晚住主題房」的一站式旅遊新模式。專案不僅提供早餐，更加碼贈送海洋公園門票，入住期間可無限暢遊園區，同時贈送限定花園鰻娃娃和造型髮箍。館內備有18項貼心服務，包括每日早餐、大廳免費爆米花、宵夜泡麵時光，以及咖啡茶飲無限供應。

宜蘭綠舞國際觀光飯店即日起至5月15日主打「春夏線上旅展」，最低3.6折，一泊二食每人不到2,000元。5月31日前完成訂房，即日起到8月31日旺日入住免加價，加碼贈送1餐、大旺日半價，再贈總價值破萬元的日式主題體驗，以及平日雙人遊園泳池或風呂券。三天二夜送日式味噌小火鍋，入住豪華湖畔Villa再拿指定房型住宿券，享雙廳共用餐券、園區1日遊及會員優惠。住房單筆達萬元，有機會抽到原價5萬7,200元的Villa住宿券。

北投晶泉丰旅歡慶開幕滿週年，自即日起至4月22日住宿、餐飲及泡湯商品最低2.4折；於北投晶泉丰旅現場購券單筆滿2萬元贈皇燕冰糖燕窩禮盒，滿2萬5,000元升級送膠原蛋白燕窩禮盒；刷台新銀行信用卡單筆達2萬5,000元，即可帶走市價逾3,000元的香緹卡玫瑰花妍露100ml。4月15至5月31日則結合沉浸式解謎和抽獎活動，力邀房客同樂。

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