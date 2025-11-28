遠雄推動環境教育入校園宣導鯨豚救援知識

▲環境教育列車今年最終場活動大合照。

【記者 廖美雅／綜合報導】面對全球暖化與海洋污染持續加劇，生態及人類健康遭到衝擊，遠雄文教公益基金會與遠雄海洋公園攜手，連續六年推動「校園環境教育列車」，今年走進全台八所學校，從鯨豚到爬蟲類，以有趣方式分享生態知識，提升孩子探索自然、理解環境議題的興趣。日前27日是今年度最後一場次活動，與大埔國小71名學童一起認識海洋保育的重要。

保育員在課程中先以鯨魚玩偶與模型，介紹鯨豚的胸鰭、背鰭等構造，再透過投影片解說鯨魚及海豚差異。根據海洋保育署統計，去年一共通報159起鯨豚擱淺事件，其中僅24隻為活體，因此如何正確應對擱淺鯨豚就成了課程重點。保育員以玩偶示範遇到擱淺鯨豚時，先以濕毛巾覆蓋背鰭與尾鰭保持濕度，避免皮膚乾燥。

為了加深學童印象，擔任助教的市議員陳雅倫表示：「雖然是擔任助教，但透過課程與學童們共學，最大的收穫是知道救助行動其實很簡單。只要一條濕毛巾蓋住鯨豚的背鰭，就是我們能做的第一步，只是簡單的動作，卻可能救牠一命。

▲市議員陳雅倫擔任志工助教，帶領學童示範替擱淺鯨豚鋪上毛巾，保持濕度。

基金會表示今年因應遠雄海洋公園即將成立「鯨豚救援教育基地」，課程特別強化鯨豚保育知識，讓孩子們從校園就開始了解海洋生態與保育行動的重要性。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽表示：「許多人一聽到海洋保育，可能覺得離日常生活很遠，但事實上，從我們吃的海鮮再到呼吸的空氣，都與海洋健康息息相關。這也是我們六年來持續投入校園環境教育的初衷，未來也將持續推廣。（照片／記者廖美雅翻攝）