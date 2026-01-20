遠雄攜手安得烈 第8年送年菜守護弱勢家庭

從第一站的空箱開始，依序放入年菜，到最後一站完美封箱，每項流程都有著志工的祝福。（圖：遠雄文教公益基金會提供）

時近農曆春節前夕，家戶忙著張羅圍爐年夜飯，但對弱勢家庭來說，餐桌上一碗熱湯、一盤魚肉，卻可能是沈重的經濟壓力。遠雄文教公益基金會與安得烈慈善協會已經是第八年合作，今年認購350箱年菜物資，同時邀請集團關係企業「iFG 遠雄廣場」33位志工同仁一同參與，將年菜一一包裝封箱，準備送往需要的人手中，落實守護弱勢的具體行動。

今年年菜箱內有佛跳牆、虱目魚、獅子頭等年節菜色，一共十道豐盛佳餚象徵著十全十美。從第一站的空箱開始，依序放入年菜，到最後一站完美封箱，每項流程都有著遠雄志工的祝福。

率領團隊的 iFG 遠雄廣場總經理曾玉鳳表示，從為品牌說故事的「推廣者」轉換為傳遞溫度的「接力者」，將這份關懷分享到社會各角落，這份內部的凝聚力與社會回饋，正是企業最重要的價值。

今年的捐贈計畫除了照顧長期關懷的清寒戶，更納入了花蓮光復鄉受災戶，因馬太鞍溪溢流受災的居民，至今仍面臨重建壓力，基金會希望這份年菜箱能緩解災民的物資重擔。遠雄文教公益基金會執行長楊舜欽指出，基金會八年來捐贈超過兩千箱年菜，每一箱年菜就代表一個家庭，這份小小的祝福能讓他們在寒冬中能喝上一口熱湯、暫時放下憂慮。基金會每年邀請不同關係企業同仁響應，就是希望能「走出職場、走入社會」，親手感受這份重量。我們不只是送一份餐食，更是想傳遞一份「不論環境再難，還有我們陪你一起過年」的溫暖與陪伴。」

在包裝工作結束後，基金會亦延續去年的傳統，由志工團隊親送年菜箱前往新莊後港靈糧福音中心，親手將這份節慶祝福交給機構學童。基金會將持續整合集團資源，與不同領域的關係企業夥伴攜手，讓這股善意能跨越領域與場域，在每一個需要的時刻提供最及時的援助。