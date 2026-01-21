遠雄樂元打造「彷彿沒來過地球」的接待中心 建材再利用全台居冠
遠雄集團早從2018年開始就開始啟動 FGN（Far Glory Next）計畫，從工地到建材都注入減碳永續元素。今年更在台中「遠雄樂元」打造出獲得第三方單位認證的「低碳循環接待中心」，最終取得施工階段減碳44%、全生命週期循環度57% 的具體成果，並獲頒最高級別「翡翠級」減碳認證，將永續這個口號以實際行動落實。
接待中心向來因建置週期短、耗材高、拆除頻繁，被視為房地產產業中資源耗用最密集、也最難改變的環節。遠雄房地產選擇反其道而行，將這個最不利於永續的場域，作為低碳與循環經濟的實驗起點。
遠雄房地產於1月21日舉辦「減碳評估認證頒證儀式暨永續實務論壇」，正式發表位於台中北屯機捷特區的「遠雄樂元」接待中心，近日通過第三方單位「台灣營建研究院」認證，於工程碳足跡減碳評估制度中取得最高等級「翡翠級」認證，繳出施工階段減碳44％、全生命週期循環度57％的成績單，不僅是全台唯二獲得翡翠級認證的接待中心，更在減碳幅度上居全台之冠。
遠雄房地產總經理張麗蓉表示，這項成果並非單一專案的偶然，而是長期累積的行動歷程。早在2018年，集團即啟動FGN（Far Glory Next）永續願景，並於2021年推動工地再生計畫，逐步將「減廢、低碳」從理念轉化為可執行的行動方案。2024年，遠雄建設更在品牌發展書中宣示，將朝「最友善地球的建設事業」邁進。身為集團內目前唯一的代銷體系，遠雄房地產選擇從自身角色出發，思考如何在實務現場承接並落實業主的永續理念。
在代銷流程中，「接待中心」因此成為最具代表性、也最具挑戰性的關鍵場域。遠雄房地產自2024年11月23日正式啟動「低碳循環接待中心」計畫，邀請政治大學地政學系永續規劃研究中心主任孫振義教授擔任指導，並以「設計、施工、營運、拆除」四階段的全生命週期研究方法作為實踐路徑。
在遠雄建設的支持下，團隊同步與台灣永續價值共創學院，由建築師林亦奇代表設計團隊，從材料選擇、施工方式到後續拆解與再利用，反覆驗證低碳循環在實務上的可行性。
遠雄建設經理陳力鵬說：「這個接待中心之後拆除，就像是從沒來過地球，許多建材都是永續可再利用。」
「遠雄樂元」基地鄰近台中機捷北屯總站，基地面積約2,147坪，以「PLAY GROUND」為設計概念，形塑自然遊園、共融共享的生活場景，回應多世代居住需求。全案規劃雙棟地上29層、地下6層的住宅大樓，主力產品為21至39坪，全數配置雙衛浴，預計於2029年第三季完工。
就區域市場表現來看，台灣房屋北屯特區富譽特許加盟店店東阮俊乾指出，北屯機捷總站特區屬於北屯指標性的新興重劃區，開發時間尚未滿10年，市場供給以預售屋及屋齡5年內的新成屋為主。目前預售新案成交單價普遍落在每坪50至60萬元，屋齡5年內的新成屋行情約為每坪45至50萬元。
阮俊乾進一步表示，由於總站特區近年供給量較大，加上打炒房政策影響，近期房價漲勢相對趨緩，且產品多為小坪數規劃，仍有部分建案可望以總價千萬元左右入手全新2房，對於「逐捷運而居」的小資通勤族而言，具備相對友善的進場條件。
