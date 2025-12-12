遠雄海洋公園生日限定！12／14拍照打卡、門票140元爽玩一天

12月14日到遠雄海洋公園門口拍照卡打，就能用140元票價爽玩一整天。（遠雄海洋公園供圖）

今年遠雄海洋公園迎來第23週年，園方特別在12月14日推出生日限定優惠，只要在入口拍照打卡並上傳至臉書或IG，即可享門票140元的超值入園價，大小朋友都能暢遊園區，感受海洋樂趣。

不只推出優惠，遠雄海洋公園也把週年慶化作社會公益與環境教育的契機。今年園方以「共育、共樂、共生」3大主題，串聯生態教育、校園關懷及海洋保育行動。近期，園方與遠雄文教公益基金會前往新城國小，為孩子們準備聖誕禮物及手寫祝福卡，並帶來互動式海洋環教課程，讓學童了解人類與海洋的相互依存關係。

園方走進學校，化身聖誕老人，為孩子們送上聖誕驚喜。（遠雄海洋公園供圖）

另外，園方也關注校園安全與學習環境。11月底，志工團隊前往光復國中，完成活動中心修繕，協助孩子在安全的環境中學習。遠雄海洋公園與基金會持續推動「海洋環境教育列車」，將寓教於樂的海洋保育課程帶進校園，今年已在台北、花蓮與高雄成功舉辦9場課程，近千名學童參與。

遠雄志工團隊前進花蓮光復國中，協助完成活動中心修繕。（遠雄海洋公園供圖）

不僅如此，園方也將關注延伸到運動與生態保育。今年花蓮台彩威力盃全國少棒賽閉幕賽中，招待冠軍隊伍全隊免費入園，鼓勵南投縣少棒隊小選手的努力與團隊精神；而在海洋保育方面，園方與花蓮縣政府簽署海龜擱淺救傷合作意向書，並計畫於2026年將海豚劇場轉型為全台最大「海豚守護基地」，兼顧救援、研究與教育功能。

園方招待花蓮台彩威力盃冠軍隊伍南投縣少棒隊小選手，暢玩園區一整天。（遠雄海洋公園供圖）

遠雄海洋公園透過生日慶活動，不僅讓民眾享受優惠入園，也以實際行動回應社會需求，把節慶歡樂轉化為善意循環。



