遠雄看好社區型商場潛力 砸10億購入大魯閣2座商場

（中央社記者江明晏、何秀玲台北20日電）大魯閣今天公告，董事會通過擬以新台幣10億元將所持有的台中「大魯閣新時代購物中心」及新竹「大魯閣湳雅廣場」的營業資產、相關權利與義務，轉讓與遠雄流通事業公司。遠雄集團表示，主要是看好社區型商場的未來發展潛力，以及深耕在地服務的策略布局。

遠雄集團副總經理楊舜欽表示，遠雄流通事業將受讓大魯閣實業股份有限公司旗下台中新時代購物中心、新竹湳雅廣場2處商場的營業資產及相關權利，雙方已完成契約簽署，並暫訂12月31日為讓與基準日。

廣告 廣告

楊舜欽說，此舉是看好社區型商場的未來發展潛力，以及深耕在地服務的策略布局，希望透過導入遠雄流通成功的經營模式，提升商場服務品質，將與商場員工共同提升營運量能，持續提供消費者服務。

大魯閣表示，自2015年7月起營運位於台中的「大魯閣新時代購物中心」，自2018年5月起營運新竹「大魯閣湳雅廣場」，運用自身在運動休閒產業的經驗，將2座商場轉型成差異化的體驗型商場。

大魯閣指出，鑑於百貨通路產業競爭激烈、經營挑戰日增，且基於長期財務規劃、營運發展策略、海外市場擴張布局所需，決議處分2座商場的營業資產及經營權利。

大魯閣表示，將持續透過財務架構的調整，集中內部資源，聚焦於核心業務運動休閒事業及海外市場拓展，持續朝「輕資產、重經營」方向調整，提升營運彈性，打造更具競爭力的成長動能。（編輯：潘羿菁）1141120