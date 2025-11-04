遠雄缺席專案報告「大巨蛋漏水」 白議員怒批：沒出息！

台北大巨蛋啟用至今近兩年，漏水問題仍持續發生，自113年至今，已被市府開罰240萬元。未料，日前營運評估績效分數出爐，經營公司遠雄竟拿下80.25分過關，卻不願提供議會相關細節，讓議員痛批「蓋牌」，體育局今（4）日要求遠雄到議會專案報告，遠雄卻直接缺席，再度引發議員砲轟「沒出息」。

上個月舉行的一年一度台灣大賽期間，大巨蛋再度出現漏水狀況，水流甚至滴到下方座位，讓部分觀眾忍不住離席，北市議會要求遠雄出席專案報告，但當事公司卻直接缺席。民眾黨北市議員陳宥丞痛批，「直接不出席，遠雄真的很沒出息。」

體育局轉述遠雄說法指出，尊重議會的監督指責，但主要監督對象應該是市政府。陳宥丞再回嗆，「他（遠雄）是執行單位，他不願意出席，體育局自己代表他發言，妳變他發言人嗎？」

台灣大賽期間，大巨蛋再度出現漏水狀況。圖／陳宥丞提供

「會下雨的巨蛋」績效還有80分！ 議員轟「蓋牌」細節

尤其在今年7月，F4久違合體高唱〈流星雨〉，大巨蛋卻真的開始下雨，如今大巨蛋營運績效評估出爐，評分項目中，契約履行占30%、配合與滿意度占35%、環境設備維修占35%。不過，儘管頻頻漏水，從113年至今已被市府開罰240萬元，營運分數仍高達80.25分順利過關，且遠雄至今不願公布相關細節，讓各黨議員痛批「蓋牌」。

大巨蛋營運績效評估。圖／台視新聞製圖

國民黨北市議員曾獻瑩指出，「體育局用『營業秘密』，來蓋牌大巨蛋的績效評估，剝奪了台北市議會代表台北市民來監督大巨蛋，監督遠雄的權力。」

民進黨北市議員許淑華表示，「這麼重要的報告書，居然不敢充分揭露，那請問蔣萬安你是在蓋牌嗎？」

北市體育局長游竹萍則表示，「如果沒有經過同意，我們是不能夠提供，不涉及營業機密的情況下，我們正在整理中。」

憂爭國際賽事失籌碼 體育局允派工會會勘改善

台灣爭取國際賽事，大巨蛋恐成關鍵場地，讓議員憂心台灣籌碼不足。陳宥丞表示，「WBC或國際等等的賽事，會因為漏水而無法選擇，台灣這個場地的時候，請問誰要來負責？」

體育局允諾5號再找相關工會會勘，畢竟不管是韓星開唱還是國際賽事，這漏水都恐怕丟臉丟到國外。

台北／陳蜀強、馮浩宇 責任編輯／蔡尚晉

