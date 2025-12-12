遠雄一靚 台積宅升級FGN永續共享生活

雄台積宅熱區─楠梓高大特區，「遠雄一靚」推出22-36坪2-3房，導入遠雄FGN永續共享概念建築設計理念，引領居住升級趨勢。

2025年行政院啟動「大南方科技矽谷」計劃，隨著今年10月台積電高雄F22廠首批12吋2奈米超前進度出產，楠梓搭上2奈米黃金走廊崛起的大趨勢，成為高雄最夯的房市半導體概念股。遠雄看好距離台積高雄廠10~15分鐘車程的高雄大學特區爆發力，推出2千多坪森態大社區「遠雄一靚」，搭配高大特區多座綠地公園的高綠覆率環境、便捷的交通加上新台17線的建設利多、家樂福商圈與大學城生活機能的繁華聚落，以及從國中小、高中至高雄大學完整教育資源，在一波波科技人才流入下，成為高階工程師理想的高級住宅區首選。

過去半世紀來遠雄建設從廠辦教父、造鎮計畫、二代宅迄今，即將邁入第二個50年，源自對「美好共生 Living Better」的品牌主張，開始推動FGN（farglory NEXT）永續共享概念建築。「遠雄一靚」基地規模達2,432坪，29%建蔽率超低密度開發，讓自然成為主角，由外到內構築一座與自然共生、會呼吸的家。導入被動式建築規劃標準，特別收集基地365天的日照軌跡、四季風的來向、雨的水量等數據，讓風光雨露成為建築的設計師，從建築朝向、窗戶設計、自然採光與風道配置，順應基地的大環境與微氣候，減少建築過度依賴空調、照明、澆灌等主動技術能耗，達到冬暖夏涼又節能的效果，並以申請銀級綠建築與EUI 建築能效二級規劃。據第三方碳排顧問模擬推算，「遠雄一靚」被動式設計年減碳排571.7噸，相當於一年種下3388棵大樹的固碳量，為社區年省約758萬元電費。

台積電高雄2奈米製程在2025年10月初試產成功，又搭上高雄2奈米以下先進製程將擴建至五場大利多，買氣搶進「遠雄一靚」，預約楠梓高大特區新一輪漲勢。

「遠雄一靚」全齡化公設為家庭與社區創造全新共享模式，讓獨處、家人相處、親友聚會都能方便使用。私有戶在主力戶型讓中島成為家的核心，聯結客餐廚LDK空間規畫，讓家人擁有溫暖的情感交流共享情境。

遠雄房地產行銷協理郭昱德表示，「遠雄一靚」高坪效2房，成功吸引首購與小家庭的關注，同時也受到在地退休族換屋與長期置產收租客層的青睞。因距離台積電高雄廠僅10-15分鐘車程，順勢承接台積電2奈米楠梓 F22 廠進度與後續預計在高雄擴展至五座廠的利多，吸引一波波南漂的年輕工程師提前卡位。尤其在首批 12 吋 2 奈米晶圓預計於今年10月順利產出的利多消息帶動下，更成為具潛力的布局起漲點。

12月19至21日為期三天的「LIVING BETTER聖誕好派對」活動中，將邀請「好室智造所」行動策展首度移師楠梓舉辦，透過工地再生計畫導覽如何將工地廢料轉化成新生命，並有「光·再生-專屬夜燈DIY」體驗，讓民眾了解遠雄FGN永續、共享的核心精神。活動採全程預約制，預約專線07-365-8188。

