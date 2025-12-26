南部中心／曾依翔 鄭兆佐 高雄市報導

推廣以草莓聞名的日本栃木縣觀光，來到高雄帶來草莓、梨子、和牛以及飯糰等，讓民眾免費試吃，栃木縣地處靠近東京，可以泡湯，還有超寬廣竹林能悠閒散步，一直到春天也有櫻花以及單株就達一千平方公尺的紫藤花能朝聖，是遠離塵囂放鬆身心的旅遊去處。

遠離塵囂放鬆身心好去處 草莓王國栃木縣來台推觀光

遠離塵囂放鬆身心好去處 草莓王國栃木縣來台推觀光（圖／民視新聞）

栃木縣知事福田富一、議長池田宗和高雄市副市長羅達生開心合照，台日友好要來推廣栃木縣觀光。栃木縣知事福田富一說希望高雄市民大家，能利用這個機會了解栃木。以草莓聞名的日本栃木縣，大方提供試吃草莓以及梨子、和牛以及飯糰，現場是大排長龍。栃木縣觀光交流課長倉金有一說提到木縣就會想到草莓王國，草莓產量在日本名列第一，草莓採摘活動也相當受歡迎。

除了有美食，地處靠近東京的栃木縣景點也好好玩，是泡湯的好去處。鬼怒川夢之季董事長波木惠美表示這裡可以泡各式各樣的溫泉，希望大家能來泡溫泉盡情享受，我們附近也有雪洞，雪洞季大概明年的春節二月份時候，非常推薦大家可以去。栃木縣擁有許多天然資源，喜歡戶外活動以及賞花的民眾更是不能錯過。若竹之杜若山農場董事長若山太郎說竹林裡面其實有金色的竹子，也就是所謂的GoldenBamboo（金色竹林），那是一個在其他地方看不到的，獨一無二的空間，也因此成為許多日本知名電影的拍攝地。足利花卉公園董事長早川公一郎表示，一千平方公尺的紫藤，足利花卉公園董事長早川公一郎，在園區內共有四株，足利花卉公園董事長早川公一郎，八重櫻與紫藤花在同一時期綻放，足利花卉公園董事長早川公一郎，可以同時欣賞八重櫻與紫藤。美食、自然、文化能一次體驗。下回造訪日本，可來感受栃木縣的觀光魅力。

原文出處：遠離塵囂放鬆身心好去處 草莓王國栃木縣來台推觀光

