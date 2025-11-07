遠離婦科癌症這樣做！醫師建議「9大生活養生法」，不讓生病打亂生育計劃

台灣的癌症發生人數逐年上升，從性別來看，女性十大癌症除了乳癌的發生率居於首位，子宮體癌（例如子宮內膜癌）、卵巢癌、子宮頸癌等婦科癌症亦名列其中，育齡婦女突然發現罹患婦科癌症而打亂人生規劃，特別是原先的生育計劃，更是時有所聞。罹患婦科癌症還可以懷孕嗎？平時如何防癌養生？妳一定要知道！

中西醫專家婦科觀點：陳曉萱醫師＆愛群生殖中心吳劭穎院長

備孕或懷孕時罹患婦科癌症，階段性評估很重要

罹患婦科癌症多少會對生育能力造成影響，依癌症種類、病灶位置、病情輕重、個人體質等因素不同，對生育能力的影響大小也天差地別。如有生育計劃卻罹患婦科癌症，建議和主治醫師討論，在延續個人健康生命的大前提下，試著擬定能保存生育能力的治療方案，病情穩定後可諮詢生殖專科醫師。

以乳癌為例，癌症治療的化學治療可能影響卵巢功能，可與醫師討論未來生育規劃可能，療程結束、病情穩定後與生殖醫師配合懷孕規劃。以子宮內膜癌為例，若早期發現、癌細胞未擴散，經主治醫師判斷可考慮採取局部切除或口服黃體素治療，後續追蹤確認病情穩定，就可以把握時間懷孕。

而在懷孕過程中發現罹患婦科癌症，視個人病情和胎兒週數不同，也有可能在精準治療之後，在胎兒健康穩定的狀況下，提早生產迎接胎兒，再配合術後的治療規劃，達到「保大也保小」的好結果。因此媽咪發現罹癌先別灰心，先積極地和主治醫師討論看看！

簡單生活遠離婦科癌症，女生平時養生這樣做！

現代人生活壓力大、睡眠品質不佳，飲食多加工食品，環境污染多，都會使得罹癌可能性上升，或是癌症病情不易控制。女生想要遠離婦科癌症，不論是防癌或抗癌，都建議做到以下9件事，生活簡單舒適就有益健康。

維持輕鬆的心情：心情的釋放是首要，適時釋放壓力，可以找喜歡的活動如出門踏青、做瑜伽等。

吃原型食物：少吃加工食物、甜食、烤炸、飽和脂肪及反式脂肪。

自備餐具：避免使用外帶餐盒、塑膠製品等，避免攝入環境荷爾蒙。

飲水充足：有助於荷爾蒙代謝，白開水取代飲料，不碰酒精。

運動：多流汗、多喝水，促進新陳代謝。

早睡不熬夜：睡眠要優質充足，晚睡會讓體內氧化壓力升高，循環功能、血液供應不順，造成發炎體質。

使用肥皂沐浴：為了維持香味持久，洗沐用品及保養品、化妝品等都可能含有環境荷爾蒙，可以改用成分簡單的肥皂。

基因檢測：若有癌症家族史，可考慮做基因檢測。

定期追蹤：若發現罹癌，應配合醫囑接受治療及定期追蹤。

臨床上媽咪的勇敢是令人佩服的，活在當下，也是壓力調適最好的方式，找到與您並肩的醫療團隊一起打拼，相信媽咪可以一起面對挑戰完成心願！

養孕專家中醫院長 陳曉萱

