遠離菸害場域、守護民眾健康權益 中市運動中心戶外區域115年起全面禁菸

台中市運動中心禁菸標示。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】為營造清新健康的運動環境，保障民眾免於二手菸危害的健康權益，台中市政府衛生局攜手市府運動局，共同推動台中市運動中心（含兒童運動暨體適能中心）戶外區域全面納入無菸環境管理，並依《菸害防制法》第19條第1項第4款規定公告，自115年1月1日起，上述場所戶外區域列為全面禁止吸菸場所，違規吸菸者，將依規定處新台幣2,000元至1萬元罰鍰。

衛生局長曾梓展表示，現行菸害防制法雖已明確規範體育場館、健身房等室內空間為全面禁菸場所，但戶外區域尚未全面納管，導致部分民眾於運動中心出入口周邊吸菸，進出運動中心的市民可能因此暴露於二手菸環境中，甚至因菸味飄散影響室內運動空間品質。近年全民運動風氣盛行，市民前往運動中心本是為了促進健康，卻有不少民眾反映，在運動中心門口時常聞到菸味，反而影響運動體驗與健康感受。

曾局長也分享，自己平時亦常到運動中心運動，深刻理解民眾期待在運動場域中享有無菸、清新的環境。此次衛生局與運動局攜手合作，將運動中心戶外區域全面納入禁菸範圍，正是回應市民對戶外無菸環境的期待，並進一步保障前來運動的民眾、親子及兒童的健康權益。期盼透過制度推動與市民共同遵守，讓運動中心真正成為促進健康、遠離菸害的安心場域。

衛生局提醒，目前全市12座已營運的台中市運動中心（含兒童運動暨體適能中心），其戶外區域均已設置清楚的禁菸標示，請市民朋友遵守相關規定，共同營造友善、清新的無菸運動環境。另為協助有戒菸需求的民眾，市府亦提供多元戒菸服務，包括免費戒菸諮詢、戒菸專線0800-636363，以及醫療院所戒菸服務，協助民眾遠離菸品成癮。

衛生局最後呼籲，健康需要全民共同守護，透過無菸運動環境的落實，不僅提升運動品質，也為城市打造更安全、清新且宜居的生活空間，朝向「無菸台中、健康城市」的目標持續邁進。