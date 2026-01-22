遠離菸檳威脅 北慈口腔黏膜篩檢助揪出早期癌變

台北慈濟醫院設有五大癌症篩檢，民眾可以持健保卡前往二樓癌症篩檢站，確認是否符合資格並安排篩檢。

55歲的王先生因從事運輸工作，長期仰賴嚼食檳榔與抽菸提神，直到口腔內側出現如沙粒般粗糙的顆粒狀組織，並伴隨唇部腫塊與牙齦出血情形，才前往台北慈濟醫院就診。耳鼻喉科蔡祐任醫師檢查後，初步懷疑為口腔癌相關徵兆，雖然病理切片結果未見明顯異常，但蔡祐任醫師憑藉多年臨床經驗，研判唇部腫塊為癌變引起的疣狀增生。經與王先生充分溝通後，決定進行廣泛性切除手術，移除約2.5公分的唇部疣狀增生，並以唇部皮瓣進行外觀重建。術後恢復情況良好，外觀與生活品質未受影響，多年亦未見復發跡象。

蔡祐任醫師看診示意照。

根據衛福部統計，台灣每年約有7,000至8,000人罹患口腔癌，造成約3,000人死亡。口腔癌好發族群以40至50歲男性為主，常見危險因子包括菸、酒、檳榔等習慣。此外，口腔長期遭受損傷或刺激者、免疫力低下者，或器官移植後需長期服用抗排斥藥物者，罹癌風險也相對較高。蔡祐任醫師指出，口腔癌早期較不會出現嚴重痛癢，進展至中晚期，則會出現口腔疼痛、摩擦感、吞嚥困難、說話不清，甚至頸部淋巴結腫大等症狀。依腫瘤期別不同，五年存活率差異顯著，第一期高達八成、第二期約有七成、第三期六成，但若進展至第四期並出現轉移，存活率驟降，僅剩三成。蔡祐任醫師特別提到，口腔癌相較其他癌症，較不易出現遠期轉移，但若未及早治療，手術切除範圍擴大，即會對日常生活與語言功能造成明顯影響。因此，口腔黏膜篩檢成為早期治療的關鍵。

徐榮源副院長指出，早期篩檢出口腔癌並進行完善治療，五年存活率高且生活通常不受影響。

台北慈濟醫院徐榮源副院長也提及，醫院設有五大癌症篩檢，幫助民眾進行早期診斷，其中就包含口腔癌黏膜篩檢，並指出:「臨床上，如果早期篩檢出口腔癌並進行完善治療，五年存活率都很高，且生活通常不受影響，幾乎與常人無異。」口腔黏膜篩檢主要由醫師通過觀察臉部外觀、嘴唇、口腔黏膜、牙齦、舌頭與懸雍垂等是否有異常，並以手觸摸頸部及口腔各部位，檢查是否有硬塊、腫瘤等，若發現紅斑、白斑、腫塊、潰瘍或粗糙等病灶，會進一步安排組織切片、內視鏡或影像檢查確診。在治療策略上，早期口腔癌仍以廣泛性切除手術為主，並依腫瘤位置、深度與侵犯範圍同步評估是否進行淋巴廓清，以降低日後復發與轉移風險。若腫瘤切除後可能影響外觀或口腔功能，醫療團隊也會與整形外科會診，評估是否進行重建手術，透過皮瓣重建等方式，恢復口腔結構與外觀。蔡祐任醫師指出，口腔癌早期病人在接受完整治療後，復發率相對較低，若為中晚期口腔癌，則需另外搭配放射治療。

1月21日，台北慈濟醫院舉辦「守護微笑的關鍵 口腔癌篩檢」衛教講座，提升民眾對口腔癌早期症狀與預防的認識。

蔡祐任醫師提醒，日常生活中需戒除吸菸、嚼檳榔和過量飲酒的習慣，並保持良好口腔衛生，避免過燙、刺激性食物及慢性刺激。並呼籲民眾應養成定期檢視口腔的習慣，可透過翻開嘴唇、拉開臉頰，檢查黏膜是否有紅、白斑、無痛感的潰瘍等異常變化，若有異狀應儘早就醫檢查。

