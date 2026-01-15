遠高於預期！魏哲家宣布2026年資本支出達520～560億美元 台積電adr盤前急漲

台積電今（15）日召開法說會，董事長魏哲家公布今年資本支出達520～560億美元。 圖：截自台積電法說會畫面

台積電（2330）今（15）日召開法說會，由台積電董事長暨總裁魏哲家、財務長黃仁昭、法人關係處處長蘇志凱共同主持。對於市場重點關注的展望，魏哲家預估，今年資本支出（CapEx）高達 520～560 億美元，引發市場驚呼。這支出數字超越了先前法人預估約 450～500 億美元區間。截至下午 2:50 分，美股台積電ADR盤前應聲急漲 2.5%，至 335.29 美元。

黃仁昭指出，隨著 5G、AI 以及高效能運算（HPC）等結構性需求持續擴大，公司將進一步加大資本支出力度，預估 2026 年資本預算介於 520～560 億美元間，其中約 7～8 成將投向先進製程，全力搶攻下一波半導體成長循環。其餘將配置於特殊製程與先進封裝等。

展望短期營運，黃仁昭指出，受惠於 AI 需求強勁，台積電 2026 年首季營收將落在 346～358 億美元之間，季增約 4%、預估年增達 38%；在美元兌新台幣匯率假設在 1：31.6 元下，毛利率區間預估為 63%～65%，營益率則為 54%～56%。去年第四季，台積電毛利率達 62.3%，較前一季提升 近 3 個百分點。

去年，台積電資本支出達 409 億美元，較前一（2024）年的 298 億美元明顯成長，反映該公司提前為未來需求布局。黃仁昭表示，今年隨著 2 奈米產線全面推進，折舊費用將呈雙位數年增，預計全年折舊費用將年增逾 10%（至接近 20%），主因是公司將大力推進 2 奈米技術。「然而，即便今年要投入如此規模的資本支出，來投資未來成長性，我們仍將致力於為股東帶來獲利成長。」

台積電去年第四季合併營收約新台幣 1 兆 460 億 9,000 萬元，稅後純益約新台幣 5,057 億 4,000 萬元，每股盈餘為新台幣 19.5 元，折合美股ADR每單位為 3.14 美元；累計去年 EPS 高達 66.25元，優於市場預期。第四季毛利率 62%，而營業費用約占營收 14%，比去年第三季的 19% 明顯下降，使營業利益率季增 3.4 個百分點，達 50.4%。股東權益報酬率（ROE）為 38.85%。

從財報數字、資本支出逐季的增長，反映出台積電在 AI、HPC 需求強勁下，正以更積極的資本布局下一個成長周期。這家晶圓代工大廠憑藉先進節點成熟度提升、先進封裝需求爆、技術護城河與規模優勢，其長期獲利動能仍有望在短期盈利承壓於海外擴廠、新製程量產等壓力中下保持強勁。

