遣返中國已近10個月！中配小微「割菜餵豬」嘆：被傷得體無完膚

政治中心／倪譽瑋報導

2026年的小微在農村割菜餵豬，對於「這樣的活」她感到滿足。（圖／翻攝自抖音）

中配「小微」被遣返中國，至今已近10個月，她持續拍影片記錄在當地的生活。2026年1月底，小微分享她在二娘家割菜，要拿去餵豬，透露自己在大城市討生活「被傷得體無完膚」，現在的工作小時候便做過，讓她內心「無比的喜悅加滿足」，也表示要在無人問津的日子裡，好好修煉自己。

2025年小微因多次發表武統言論，移民署在會商陸委會等機關後，廢止她的依親居留許可，在4月1日被移民署強制遣送，當天小微情緒激動，批評「做一個堂堂正正的中國人沒有錯，台灣當局因為我愛家、愛國要把我強制驅離，請全世界告訴我，我有錯嗎？」

小微回到中國後在貴州生活，持續拍影片分享日常，但似乎過得不太順遂，2025年10月她曾表示「我想回灣灣（台灣），我馬上可以懷孕、馬上可以回去」。時至2026年，小微再發片分享，自己在二娘家割菜來餵豬，工作讓她心裡無比滿足「如果你跟我一樣，在大城市討生活，硬生生被生活傷得體無完膚，太不容易了，重新回到農村吧！」

部分網友嘲諷小微「安安穩穩的日子不過，非作妖不行」、「在台灣舉紅旗，回來怎麼不舉了」；也有人給予支持「勞動最光榮」、「勤勞勇敢的女人」。之後小微再分享挖蔥的影片，自我勉勵「一路千辛萬苦靠硬扛，面對重重困難從不投降！殘酷無情太囂張！好的壞的我都收起！我的農村日常，在無人問津的日子裡好好修煉自己。」

