適合生存不適生活？ 她搬到「這裡」1年嘆：唯一的念頭還是逃





竹科興起後，帶來一些外來人口搬入，新竹的宜居程度也引發討論。一名跟著另一半搬來新竹的網友感嘆，新竹「只適合生存、不適合生活」，像執行「存錢過境」計畫，引發熱議。



一名女網友在threads上發文，表示自己因為另一半的關係搬到新竹居住，住在滿一年後，她的心得是新竹「適合生存，不適合生活」。她進一步說明，新竹的物價大多因竹科工程師高薪的影響上漲不少，但自己並非工程師，也沒有百萬年薪和分紅，卻要承受高物價，並以常見的早午餐為例，她認為新竹的早午餐價格「比台北還貴、品質卻普普」。

▼一名女網友隨另一半移居新竹後，感覺新竹「適合生存，不適合生活」。（示意圖／取自新竹市觀光旅遊網）



此外，在新竹的日子每天大多就是「三點一線」，往返工作地點、家裡和健身房，其他休閒娛樂場所不多，讓她很難產生「在生活」的感覺，雖然自己也曾嘗試報名舞蹈課程，想藉由安排其他活動增加生活感，但每到星期五，腦中唯一的念頭還是：「趕快逃離這個地方」。因此她感覺在新竹是只適合「工作和存錢」的地方，達到了一定的工作成就或存錢目標，就會想離開，不會想長期定居。她也提醒有類似情境的人，若因工作或存錢搬來新竹，「千萬不要有生小孩」，否則有了小孩後，各項開銷增加，這種「存錢過境」的計畫，會變成另一種困局。



此貼文吸引許多網友留言討論，對於原PO的論點，引發兩派論戰，有人也有和原PO同樣的感受：「我也是婚後嫁來新竹，真的是很不喜歡這個地方，這邊是適合工作而已，小孩根本沒有辦法帶出門」、「因為另一半來新竹9年，也是一直無法對新竹多一點點喜歡，但不是因為物價，是因為交通、天氣、食物和人的冷漠」、「認同！上週六一家人陪我女兒在台北市信義區的街邊吃了個義大利麵晚餐（微風百貨附近），我的心死了，新竹的東西真的是又貴份量又少」。

▼有網友提到，新竹市區較小，但反而要採買各類物品時都不用跑太遠，閒暇時要去海邊也很方便。（示意圖／取自pixabay）





但也有另一派網友提出不同看法，認為住在新竹也有優點：「新竹真的是I人天堂，不管買什麼都好近，買完可以馬上回家，離海邊也很近 可以去海邊發呆」、「在地人路過，其實新竹的天氣是很適合生活的，多風少雨，每每颱風的影響幾乎很少；有都市也有鄉下，交通雖然不比雙北，但其實還算堪用；整體道路不算壅塞，生活節奏相對台北也慢了不少，沒這麼窒息」、「我是兩年半前決定聽太太的從台北搬來新竹住。但是，我倒是挺喜歡新竹這種特性，平常就是兩點一線，不是去辦公室就是回家窩著，也會跟你一樣去健身房，沒有什麼娛樂場所更好，適合修行人（笑）。最愛的莫過於風很透不太會下雨，相較起台北的悶，這裡舒爽多了」、「新竹絕對不是一個很棒的城市，他有著老城市所有該遇到的問題，但是在某些時刻他又有著老城市才會有的魅力」。認為每個城市都有其不同的特質，是否適合居住和個人的個性也有關。

（封面示意圖／取自Pexels）

