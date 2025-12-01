液化石油氣儲存槽。（圖／資料照片，圖源：台灣中油公司提供）





家中還使用桶裝瓦斯的民眾，本月叫瓦斯恐要再多付一些錢了！台灣中油公司今（1）日表示，維持亞鄰最低價、適度調整反應成本，宣布自明（2）日凌晨零時起，12月份家庭用液化石油氣（桶裝瓦斯）、工業用丙烷、丁烷及混合丙丁烷價格每公斤各調漲1.7元；車用液化石油氣每公升調漲0.9元。

台灣中油強調，本次調整並未完全反應成本，未調足之處由台灣中油持續吸收成本。台灣中油指出，為配合政府穩定物價政策，國內液化石油氣售價自110年起長期未反映實際氣源成本，110年至113年液化石油氣產品累計吸收金額443億元、114年截至10月底液化石油氣產品累計吸收金額約102億元，爰114年12月適度調整液化石油氣價格。

廣告 廣告

台灣中油表示，調整價格後，國內液化石油氣售價仍遠低於亞洲鄰近國家（日本、韓國）。有關各項液化石油氣產品價格，請詳參台灣中油全球資訊網公告之液化石油氣參考牌價表。

更多新聞推薦

● 適度反應成本 中油：明天凌晨0時起桶裝瓦斯每公斤調漲1.7元