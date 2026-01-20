適性揚才新育樂園 新北屯山國小獲三星殊榮

適性揚才新育樂園 新北屯山國小獲三星殊榮

新北市淡水區屯山國民小學深耕「新育幸福學校」理念有成，獲頒新北市「新育幸福學校」認證最高榮譽三星肯定。學校以「臺灣版學習羅盤」為核心，透過有系統的課程設計與實踐，將「知能創價有計畫、知識遞移有學道」落實於教學現場。全校教師共同投入教師專業增能研習、校訂課程發展與學生自主學習歷程，建置10條學道，讓幸福教育成為校園日常，也成為學生學習成就與笑容的重要來源。

屯山國小具體實踐「臺灣版學習羅盤」，以自主行動、溝通互動、社會參與為三大面向，進行「傳道、授業、解惑」的現代化詮釋。並且巧妙結合校園地景，如「鯨魚背溜滑梯」、「鳥巢鞦韆擺盪」、「走繩學習圈體驗」等設施，設計寓教於樂的學習場域，這些設施不僅是遊具，更是學生鍛鍊體能與膽識的學道，讓學生在遊戲中培養專注力與平衡感 。

廣告 廣告

在推動歷程中，屯山國小教師團隊展現高度專業。運用KTAV模組編撰「學習食譜」，引導學生從知識學習進階到價值實踐。校園內處處可見學生作品展示，從校服設計、攝影說故事到公共藝術，讓學習成果走出課堂、融入生活；同時透過校慶智慧創客嘉年華、學道導覽與成果發表，讓學生在「做中學」的歷程中培養自信與表達力，展現適性揚才的教育成果。

展望未來，屯山國小將持續深化新育幸福學校精神，結合AI數位科技教學，擴大「智慧創客」的課程廣度，期盼透過不斷創新與實踐，陪伴每個孩子找到亮點與方向，讓這座位於北海岸「新育樂園」，不僅是孩子們快樂學習的基地，更是培育未來具備競爭力與幸福感人才的搖籃。