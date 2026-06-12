適性揚才見成效 臺東高中115年多元升學成果亮眼

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畢業典禮錄取軍校學生獲表揚(東中提供)

畢業典禮活動(東中提供)

師生合影(東中提供)

國立臺東高中在115學年度大學個人申請入學管道中表現亮眼，共有37位學生錄取國立大學。若加計繁星推薦、特殊選才、軍校及獨立招生等多元管道，截至目前已有168位學生成為準大學生，其中高達92人錄取國立大學暨醫藥相關學系，展現東中學子優異的學術實力與競爭力。

東中指出，今年共有5位學生錄取國立臺灣大學，包括個人申請管道的生化科技學系與森林環境暨資源學系。另外，也有多位學生錄取政治大學、成功大學、清華大學及陽明交通大學等國內指標性學府；醫藥學系方面，則有學生順利錄取輔仁大學醫學系。

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原住民學生的表現尤為突出，透過個人申請外加名額管道共錄取34人，其中就有20人錄取國立大學。錄取科系涵蓋臺大森林環境暨資源學系、政大民族學系、政大社會學系、臺灣師範大學物理學系與數學系、中興大學電機工程學系與土木工程學系、臺北大學法律學系與經濟學系等，充分展現原住民學生的卓越學習成果。

軍校升學上同樣成績斐然，共有14位學生透過國防培育班錄取各級軍事院校，其中更包含國防醫學大學牙醫學系，顯見適性教育的卓著成效。

臺東高中校長陳美蓮表示，學校長期秉持適性揚才、多元發展的教育理念，不論是原住民藝能班、體育班或綜合高中學生，都能依循興趣發揮潛能。她強調，今年豐碩的成果是學生勤奮努力、全體師長悉心指導與家長支持的結晶，也期勉這群大學新鮮人能持續保持學習熱忱，勇敢迎接未來挑戰。