適性教育見成效！高雄學生打工苦練舞蹈 逆境考上北藝大

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華藝攜手頂大策略聯盟，國立大學金榜再創高峰，今年有41人次考取國立大學，舞蹈科楊廷燁同學每天在打工之餘苦練舞蹈，今年錄取北藝大、臺藝大、國立臺灣體育運動大學及臺北市立大學等4所大學。中華藝校提供



大學升學結果陸續揭曉，高雄市中華藝術學校今年有41人次錄取國立大學。錄取學生中，有人從零基礎開始接觸藝術，也有人在經濟壓力下兼顧打工與專業訓練。其中舞蹈科學生楊廷燁利用課餘時間打工維持生活，最終錄取國立臺北藝術大學等校，反映多元入學制度提供不同背景學生更多升學機會。

華藝攜手頂大策略聯盟，國立大學金榜再創高峰，今年有41人次考取國立大學，舞蹈科楊廷燁同學每天在打工之餘苦練舞蹈，今年錄取北藝大、臺藝大、國立臺灣體育運動大學及臺北市立大學等4所大學。中華藝校提供

華藝攜手頂大策略聯盟，國立大學金榜再創高峰，今年有41人次考取國立大學，舞蹈科楊廷燁同學每天在打工之餘苦練舞蹈，今年錄取北藝大、臺藝大、國立臺灣體育運動大學及臺北市立大學等4所大學。中華藝校提供

中華藝校表示，今年已有41人次錄取國立大學，涵蓋音樂、舞蹈、影劇等不同領域，不少學生入學時並無相關專業基礎，透過校內課程、術科訓練及多元升學輔導，逐步找到適合自己的發展方向。

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其中舞蹈科學生楊廷燁來自屏東潮州，求學期間一邊打工、一邊利用零碎時間練舞，並積極爭取獎學金及展演機會。經過多年努力後，順利錄取國立臺北藝術大學、國立臺灣藝術大學、國立臺灣體育運動大學及臺北市立大學等校舞蹈相關科系，並獲得部分校系榜首成績。

另外，從中國大陸轉學來台就讀的曹永同，除需適應新的學習與生活環境外，還曾面臨家庭經濟壓力，但仍持續投入舞蹈專業學習，最終錄取國立臺灣體育運動大學舞蹈學系。

音樂科方面，曾參加歌唱節目《超級紅人榜》的林明翰，將流行音樂學習成果轉化為升學實力，錄取國立嘉義大學音樂學系；張善霖則從非音樂班背景出發，透過系統化訓練補強樂理與術科能力，錄取國立屏東大學音樂學系。

校方指出，近年透過與大學合作辦理模擬面試、術科測驗及升學輔導活動，協助學生銜接大學教育。從今年錄取學生的表現來看，不少人克服家庭、經濟或學習上的挑戰，透過多元入學制度及適性發展機會，在藝術領域找到屬於自己的舞台。

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