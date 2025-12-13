適應高機動與無人機戰場 美陸軍轉型因應大國戰爭
（中央社華盛頓12日綜合外電報導）美軍為因應潛在的美中軍事衝突，正加緊適應新型無人機技術與戰法，轉向更靈活、可消耗性裝備並加快國內無人機生產速度。包含台灣在內的多國都參與11月在夏威夷的相關演訓。
華爾街日報指出，在11月間所進行、橫跨好幾個夏威夷島嶼的為期兩週大規模陸軍演習中，美國軍方展示部分最新的無人機與反無人機裝備。這類系統如今主導俄烏戰場，過去長期仰賴昂貴作戰裝備與冗長流程的美軍，如今要適應一個截然不同的新時代：以靈活、相對低成本、且可快速消耗的裝備為核心。
轉型適應對美國陸軍而言尤其需要。美國陸軍過去20年大多打的是在伊拉克、阿富汗的治安綏靖作戰，然而為應對日後可能在太平洋與中國這類大國發生性質截然不同的衝突時，強如美國也必須重新檢討昔日無往不利的工具與戰術。
中國擁有全球規模名列前茅的飛彈庫存，以及無可匹敵的工業實力，足以支撐一場持久戰。美軍若在太平洋與中方交手，相關區域恐全都處於中國飛彈射程之內，意味美軍無法指望全面掌握制空權；俄烏戰爭更彰顯如今戰場環境已是無人機滿天飛的時代。
美國陸軍如今著眼「船艇、機動車輛與火力」等要素。演習期間，停泊於珍珠港-希卡姆聯合基地（JBPHH）的一艘小型新船艇，採用專為將裝備直接運送至海灘而設計。士兵們駕駛著輕巧靈活、宛如電影「瘋狂麥斯」（Mad Max）裡的機動載具高速穿梭。
一名美軍官員形容，這是他們自配備夜視裝備以來最大的戰場革命。為準備跨島作戰，笨重的傳統火砲被「打完就跑」、俗稱海馬士的高機動多管火箭（HIMARS）系統取代。美國今年已部署16套海馬士到夏威夷。
為讓官兵更貼近新的戰場型態，美軍於2022年在夏威夷成立一座新的作戰訓練中心：聯合太平洋多國戰備中心（Joint Pacific Multinational Readiness Center,JPMRC）。
在11月的演習期間JPMRC集結逾8000人，主要來自美國，但也有包含台灣、法國與馬來西亞等地人員。參演官兵們執行空中突擊、模擬跨島飛彈射擊、穿越峽谷地形等。
官兵演訓時使用多樣化無人機系統，包括以3D列印製作的自殺無人機，以及穿戴式干擾裝置。美軍並思考如何在不干擾自家系統的情況下壓制敵方無人機，包括為士兵的M4突擊步槍加裝「智慧射手」配件，升級成能自動鎖定在空無人機並在準星對齊時開火的「智慧步槍」。
另像透過偵測無人機發出的訊號找出並擊斃敵方無人機操作員這類俄烏戰場日常，以及電戰干擾等，都是美軍列入轉型適應的訓練內容。
此外，美國陸軍希望改變的不只是「有什麼」，還包括「怎麼籌獲」。為此他們嘗試擺脫繁瑣冗長的採購流程，賦予指揮官更大彈性，讓他們選擇自身的裝備籌獲清單，「就像上亞馬遜（Amazon）購物一樣」。（編譯：陳亦偉）1141213
