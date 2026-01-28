適逢海巡成立26週年 四草漁港安檢所新廳舍落成啟用

四草漁港安檢所歷經一年四月工程廿八日正式啟用，海委會主委管碧玲同日現身主持落成啟用典禮。(讀者提供)

記者王勗∕台南報導

坐落於安南區鹿耳門溪旁的四草漁港安檢所是守護台南海線邊防的重要據點，為提升海巡人員勤務環境與生活品質，海委會特爭取三千七百萬餘新建廳舍，歷經一年四月工程，終於廿八日正式啟用。海委會主委管碧玲現身主持落成啟用典禮，也邀請副市長姜淋煌到場見證海巡新里程碑。

四草漁港安檢所新廳舍兼具綠建築理念與現代化設施，海委會主委管碧玲表示，過去一年來，海巡署成功救援約六百人，其中包含百餘位外籍人士，查獲毒品等不法物資一點三噸，也展現守護國家安全的專業與韌性。

管碧玲期盼新落成廳舍能有效改善海巡人員執勤與生活品質，一月廿八日除了是廳舍落成啟用的重要時刻，也適逢海巡署成立廿六週年，特別感謝每位海巡人員的付出與堅持政府也將持續成為海巡同仁最堅實的後盾。

海巡署南部分署長鳳運昇強調，未來南部分署將持續精進海巡勤務，堅守崗位，守護海域與海岸安全，為台南地區鄉親提供最安心的親海環境。