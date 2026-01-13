（圖／本報系資料照）

老人福利聯盟最近積極推動修改《老人福利法》為「高齡者權利保障法」，其內容將納入「長者發展權」，讓長者成為社會資源而非社會負擔，過往65歲以上的長者被稱為老人，屬於被動被照顧者的角色，如今搖身一變為高齡者發展的角色。

日前國人談高齡就業問題，似乎皆強調高齡者退休後再就業，因此皆著墨於職缺補人，彈性工時，及培訓課程等相關問題，且令人好奇的是，高齡者再就業，只能從事比較簡單的服務業工作，消極性地填補服務業不足的人力而已，相較日本及韓國，高齡就業的重點是重視高齡者的經驗，在職延長，退休延後。

他山之石，可以攻錯，以鄰近日韓為例，日本高齡就業促進係提高退休年齡至70歲，並實施高齡續僱制度以保障高齡勞工就業機會，值得我國借鏡之處是考量長者的體能、工作量及時間盡量具彈性，每月不超過10天，每週工時不超過20小時，提供可讓高齡者快樂、成就感的工作環境，安享有意義的老年生活。

南韓則以薪資遞減及強制聘僱推動老人就業，勞資雙方協議退休前逐年減少薪資、縮短工時，政府補助雇主繼續僱用高齡者，300人以上的企業須強制聘僱一定比例的高齡者。

開發及運用高齡者勞動力，已是時代趨勢，建請政府研議漸進式及適齡退休制度，使高齡者在職延長，退休延後，並鼓勵「青銀共創」，促進世代融合及經驗傳承，為人力資源另闢新活路。（作者為台東縣體育發展基金會董事長、美和科大兼任助理教授）