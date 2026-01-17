遭三大法人聯手倒貨！ 華新靠「這利多」衛冕買超王

銅價、鎳價吹起漲價風，帶動華新近日股價走揚。（圖／報系資料照）

電纜大廠華新（1605）去年營收表現亮眼，加上銅價、鎳價吹起漲價風，帶動近日股價走揚，不過三大法人16日聯手重砍華新高達6.8萬張，八大公股銀行急斥資4.3億接手9706張，成為昨日買超張數冠軍。華新股價盤中最高來到46.05，改寫兩年半以來新高，終場下挫3.04％，收在42.95元。

華新去年12月營收155.17億元，月增21.6%、年增13.62%。繼在AI需求催動、印尼管制等相關因素下，基本金屬包括錫、銅、鎳等接棒吹起漲價風，倫敦市場鎳價近一個月內狂飆近3成，帶動台股鋼鐵、電線電纜等概念股絕地大反攻，千興（2025）、久陽（5011）、榮星（1617）15日領軍奔漲停。

第一金投顧董事長黃詣庭指出，大陸2025年大力推動的反內卷政策已見初步成效，寶鋼3月全品項每噸調漲人民幣100元，越南和發鋼廠2～3月熱軋盤價亦上漲5美元，顯示亞洲鋼市逐步回溫；此外，自2025年第四季起，鎳、銅、錫等金屬價格走升，有助推升相關廠商獲利，預期傳產原物料族群2026年營運可望脫離谷底，今年獲利有機會轉為正成長。

金屬市場持續迎漲風創新高，倫敦鎳期貨價在倫敦金屬交易所（LME）自2025年12月中旬以來出現飆漲走勢，短短一個月內波段漲幅高達28％，更於14日最高觸及每噸18861.63美元高點，創下2024年5月以來新高。LME銅期貨、錫期貨價格14日盤中均創下新高， LME銅期貨價格上衝13407美元再創新高，錫期貨價格也一度大漲近6％、升至52495美元，創下歷史新高紀錄。

受惠錫、銅、鎳等原物料價格攀升，台股電線電纜、鋼鐵兩大族群15日同步走升，特別是上市電線電纜類股指數大舉勁揚5.01％，榮登上市類股單日漲幅第三名。

