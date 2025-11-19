遭三立提告誹謗「北檢不起訴」楊智伃激動大喊：繼續說真話捍衛正義

綠營推動大罷免之際，三立電視不滿國民黨立委王鴻薇、徐巧芯、前發言人楊智伃等人先後批評三立配合大罷免、綠媒造勢，提告5人公然侮辱與加重誹謗，北檢認定媒體公信力可受公評，5人罪嫌不足，均不起訴處分。對此判決結果，楊智伃也在其社群平台發表自己的看法，「講真話不會犯罪，正當監督不怕誣告。也再次證實三立在大罷免期間確實與罷團配合，就是綠媒」。

楊智伃表示，「講真話不會犯罪，正當監督不怕誣告」。（圖取自楊智伃臉書）

楊智伃今天（19日）在臉書發文表示，台北地檢署正式替自己、王鴻薇、徐巧芯，替所有在大罷免期間堅持監督、拒絕被噤聲的人講出一句最重要的話！講真話不會犯罪，正當監督不怕誣告。也再次證實三立在大罷免期間確實與罷團配合，就是綠媒。

楊智伃指出，檢察官的結論非常明確：媒體報導方式本來就屬可受公評範圍，我們提出的評論都不是憑空捏造，因此全案不起訴。意思很簡單，被抓到小辮子，但卻想用提告恐嚇封住別人的嘴，而媒體作為「第四權」，本來就有權一樣被受到監督。

圖為台北地檢署示意圖。（圖/資料照）

回想大罷免那段時間，楊智伃直言，綠營、罷團、特定媒體三方聯手操作，抹黑、碰瓷、跟騷鋪天蓋地。她們如果不講出事實，才真的是對不起自己。今日這份不起訴，就是司法清清楚楚的一記耳光！監督正當、評論合理，別想再用司法爛訴恐嚇意見不同的人。

此外，楊智伃指出，另一件由「偽正藍軍」程凱力控告她的案子，同樣在10月判定不起訴。檢方更認證，程凱力的政黨經歷早已公開，是在各黨之間反覆橫跳的投機人物。自己只是基於公開資訊提出評論，提醒大家不要被偽裝的藍軍欺騙。檢方也認定：公開資訊、合理評論、無真實惡意、無個資侵害。

楊智伃直言，事實擺在那裡，不能因為覺得丟臉就濫訴。這兩份不起訴，不只是替自己澄清，更是替所有在罷免期間遭受攻擊、抹黑、司法恐嚇的監督者還回公道。那段時間，王鴻薇、徐巧芯，以及本黨每一位立委天天承受抹黑攻擊，但她們依然行得正坐得直，持續勇敢揭露罷團的荒謬與操作。

楊智伃直言，因為她們相信，民主不是靠一言堂，而是靠敢講真話的人。未來她會繼續為民意監督到底，絕不因攻擊退縮，也不因側翼恐嚇而沉默。只要她還站在這裡，她就會繼續說真話、繼續為中華民國的國民守住民主最重要的那條底線。

