遭三立提告誹謗「北檢不起訴」 王鴻薇：本案應成為媒體自律的提醒

綠營推動大罷免之際，三立電視不滿國民黨立委王鴻薇、徐巧芯等人先後批評三立配合大罷免、綠媒造勢，提告5人公然侮辱與加重誹謗，北檢認定媒體公信力可受公評，5人罪嫌不足，均不起訴處分。國民黨立委王鴻薇今（19）日表示，大罷免期間確有部分媒體因立場為政治團體造勢，此舉已嚴重傷害第四權形象。並說道，2026年九合一選舉將近，本案應成為媒體自律的提醒，各界媒體都應共同維護新聞環境、堅守專業。

王鴻薇指出，三立新聞指稱她批評「三立配合罷團青鳥」、為罷團造勢並製造新聞，因此對她、楊智伃、朱凱翔、徐巧芯、江怡臻等5人提告公然侮辱與加重誹謗，台北地檢署今宣布，5人均不起訴。

王鴻薇表示，檢方說明，她當天反罷宣講並未發媒體採訪通知，現場卻遭不同政治立場者嗆聲，三立也確實在場採訪，她的發文是依據證據，確信其為真實而發文，該事實並非杜撰，難認有減損三立名譽的真實惡意，不構成妨害名譽罪。

王鴻薇說，感謝檢方明察秋毫，在媒體環境與言論自由上做出公正判定，自己出身媒體，認為新聞取材、呈現方式攸關媒體公信力與監督功能，大罷免期間確有部分媒體因立場為政治團體造勢，此舉已嚴重傷害第四權形象。

王鴻薇表示，2026年九合一選舉將近，希望本案可以讓媒體引以爲戒，堅守媒體操守與自律，維護國內新聞媒體環境，還需要各界媒體共同努力。

