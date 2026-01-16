遭不明人士假冒名義詐騙 鴻海突發重要聲明請民眾提高警覺

近年投資詐騙案件層出不窮，就連鴻海也被不肖人士冒名行騙，鴻海在官網發布重要聲明表示，公司絕不會以非正式管道要求提供個人財務資訊，或進行任何非經官方認證的資金轉帳。（請聽AI報導。）

鴻海15日發布聲明提到，近期公司接獲民眾反映，有不明人士假冒鴻海科技集團或旗下關聯子公司的名義，透過通訊軟體、社群媒體或電話進行詐騙，鄭重提醒社會大眾、合作夥伴與員工眷屬，留意自身權益受到侵害。

鴻海指出，若發現任何疑似假冒或詐騙狀況，請立即透過以下管道進行查證，包括內政部警政署 （165反詐騙諮詢專線）、法務部調查局詐騙通報電話（0800-007-007），或是向鴻海集團弊端防制處（0906-586-086）查詢，以守護自身權益。

鴻海強調「誠信是集團的核心價值，我們致力於打造透明安全的溝通環境，也請大家提高警覺，與我們共同遏止詐騙行為」，「本集團及各子公司絕不會以非正式管道要求提供個人財務資訊或進行任何非經官方認證的資金轉帳。」（以上新聞由楊清緣編輯，AI播報。）