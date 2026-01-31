遭丟包台64 頂大生躺內車道...新監視器畫面曝疑點

溫男倒臥路上。（圖／授權自Threads＠fhysono999）





新北市台64線快速道路25日深夜發生一起嚴重死亡車禍，一名25歲、就讀頂尖大學的溫姓替代役男，搭乘多元計程車返家途中遭司機丟包，後方車輛的行車紀錄器畫面曝光，溫男被輾後倒臥快車道，但和司機的證詞似乎有出入，究竟溫男下車後的路徑為何，還要進一步釐清。

根據計程車內錄音以及行車紀錄器，林姓司機行車途中曾要求溫男「不要踢椅背跟車門」，並一度情緒失控飆罵髒話，最後把車輛停在外側車道，喝令溫男下車後便駛離現場，隨後在凌晨2時19分，溫男遭第一輛車輾過。

下車位置存疑 為何倒臥快車道

根據後方車輛行車紀錄器畫面顯示，凌晨2時22分，一輛車行經現場時，溫男已倒臥在快車道一動也不動。警方調查指出，溫男遭丟包後，先後被第1、第2、第6及第7輛車輾過，其餘經過車輛均成功避開。

不過，司機事後供稱，自己是在溫男下車後，看到他倒在快車道上便直接離去，但相關行車紀錄器中卻出現兩聲關門聲，引發外界討論是否是遭拖下車。而網友在社群平台ThreadsPO出的行車監視器，當時溫男已被兩輛車輾過，車主原本行駛在快車道，但注意到前方有人，立即切換車道，並未撞上溫男。

有網友在Threads上表示，計程車乘客通常都是坐右後方，而根據最新的監視器畫面來看，林姓司機應該是在內側車道左側下車，推測「是司機拖他下車的，在車上一定發生什麼事才會蓄意殺人」，更有網友認為「丟包在這個位置就是蓄意殺人，司機真的無良」。

司機想「帶小孩出國」25萬交保

林男被移送新北地檢署後，檢方複訊後諭令以5萬元交保，但後續二次複訊時，認為全案疑點重重，因此提升交保金為25萬；而如今傳出，林男因小朋友放寒假，原本就已排定要帶一家人出國遊玩，對此，檢方表示，並未限制林男出境出海，因此出國行程依舊能照舊進行，並基於案情考量提高交保金額，全案仍在深入偵辦中。

疑點重重 列重大刑案

由於此案疑點重重，新北市警局特別將本案改列為「重大刑案」，溫男究竟是自行下車或是遭拖下車，還有待警方進一步調查，警方也將林男的行車紀錄器進行數位鑑識，將進一步追查還原事實真相。

