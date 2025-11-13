遭中共全球通緝！沈伯洋現身德國聽證會 邱議瑩：我們不能讓他孤單

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

民進黨立法委員沈伯洋近日遭中共發布通緝，而他昨(12)日則現身德國國會以台灣立法委員身份，參加「獨裁國家假資訊對民主與人權威脅」聽證會，並自錄一段影片，表示自己絕不退縮；同黨立委邱議瑩也今(13)日也發文力挺，表示「我們不能讓他孤單。聲援沈伯洋，就是捍衛台灣的民主與自由。」

沈伯洋昨晚自錄影片表示，他知道中國現在對他展開追緝，外界一直說他不能出國，怕出國就被逮捕，但他現在在德國國會的門口，將以台灣立法委員身份進去作證，為自由民主作證。中國一直以來想要用恐嚇的方式，想讓台灣人沉默，「我要告訴大家，做為勇敢的台灣人，我們絕不會因為這樣而退縮，今天在這邊最主要不只是捍衛我們國家的民主，是為全世界的自由民主而戰，接下來他進去以後，要讓他們知道也讓中國知道，This is Taiwan, this is freedom, and we will never back down」。

邱議瑩也發文表示，沈伯洋正在德國國會作證，揭露中共的專制暴行。中國正在通緝他，一旦離開台灣，會被「全球追捕」，但他沒有退縮，勇敢到國際發聲。

邱議瑩說，當威權政權以「追捕之名」威脅台灣民意代表，這不只是對個人的迫害，更是對台灣民主制度的挑戰。「我們可以在理念上辯論、有不同的政治立場，但在自由受到威脅時，台灣必須團結一致。我很敬佩我的好同事撲馬的勇氣，我們不能讓他孤單。聲援沈伯洋，就是捍衛台灣的民主與自由。」

