遭中共全球通緝！ 沈伯洋親上火線回應了





重慶公安局日前針對民進黨立委沈伯洋立案調查，中國央視還發影片宣稱有紅色通緝令，將對沈伯洋展開全球抓捕、跨境司法合作，對此沈伯洋做出最新回應，呼籲台灣守護民主自由，讓這件事到他為止就好。

針對遭到中國立案調查、揚言全球通緝，沈柏洋今受訪時正面回應，他先是感謝各界的關心，並強調事情對他個人事小，但對台灣的民主事大，中國此舉是要讓台灣人恐懼，台灣要做「就是讓這件事情到他為止」，要以守護民主自由的方式，讓中國不能再恐嚇台灣人。

廣告 廣告

針對沈柏洋遭到重點點名，台灣各界也紛紛表態，包括總統賴清德喊話立法院長韓國瑜，呼籲以韓為首跨黨派聲援沈伯洋，以維護國會尊嚴和台灣人民的言論自由，聯電創辦人曹興誠也呼籲綠營以行動力挺，更建議徵召沈柏洋參選台北市場，據悉韓國瑜也決定在今日下午回應此事。

面對台灣輿情沸騰，國台辦今日則是重申，分裂國家是嚴重的犯罪行為，將採取懲治措施依法終身追責，但發言人陳斌華強調，相關行動僅針對極少數「台獨」頑固份子，「不涉及廣大台灣同胞」。

（封面圖／翻攝自沈伯洋臉書）

更多東森財經新聞報導



聲援沈伯洋！ 民進黨喊話韓院長「請認真上班」 韓國瑜回應了

入冬最強冷空氣報到 北台灣低溫恐見13度

曹興誠喊話賴清德 徵召沈伯洋選北市長